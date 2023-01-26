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Giriş Tarihi: 26.1.2023 13:57 Son Güncelleme: 26.1.2023 14:03

Bakan Nebati Avrupa Parlamentosu'nda konuştu: Türkiye Ekonomi Modeli detaylarıyla anlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin NebatiAvrupa Parlamentosu'nda, birçok parlamenterin, AB Komisyonu yetkililerinin, akademisyenlerin, iş dünyası ve diplomatik çevrelerin katılımıyla gerçekleşen ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ konulu panelde bir konuşma gerçekleştirdi.

DHA
Bakan Nebati Avrupa Parlamentosu’nda konuştu: Türkiye Ekonomi Modeli detaylarıyla anlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nin özel davetlisi olarak geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu'nda, birçok parlamenterin, AB Komisyonu yetkililerinin, akademisyenlerin, iş dünyası ve diplomatik çevrelerin katılımıyla gerçekleşen 'Türkiye Ekonomi Modeli' konulu panelde bir konuşma gerçekleştirdi.

'TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ' DETAYLARIYLA ANLATILDI

Bakan Nebati panelle ilgili "Panelde, Modelimiz ile dünyada oldukça zorlu geçen bir yılda ulaştığımız başarıları katılımcılarla paylaştık. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki tahıl koridoru girişiminin dünya gıda arz güvenliğine sağladığı katkıyı vurguladık. Ülkemize özgü dinamikleri gözeterek devreye aldığımız modelimizin, Avrupa Parlamentosu'nda detayları ile ele alınması, AB Komisyonu yetkilileri ve parlamenterler tarafından yoğun ilgi görmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir" açıklamasını yaptı.

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Bakan Nebati Avrupa Parlamentosu'nda konuştu: Türkiye Ekonomi Modeli detaylarıyla anlatıldı
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