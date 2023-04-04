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Giriş Tarihi: 4.4.2023 15:01

Bakan Nebati: İhracat rekorları kırmaya devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mart ayında yüzde 4,4 artış ile tüm zamanların en yüksek aylık ihracatının yakalandığını belirterek, "Türkiye Ekonomi Modeli ile ihracat rekorları kırmaya devam ediyoruz" dedi.

DHA
Bakan Nebati: İhracat rekorları kırmaya devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından mart ayı ihracat oranına ilişkin açıklama yaptı.

Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli ile ihracat rekorları kırmaya devam ediyoruz. Yaşanan deprem felaketinin etkisiyle şubatta daralan ihracat, mart ayında yıllık yüzde 4,4 artış kaydederek tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını yakaladı. Böylece yıllıklandırılmış ihracat 255,7 milyar dolarla yeni bir rekora imza attı. Yine mart ayında otomobil satışları yıllık yüzde 57,9 ve hafif ticari araç satışları yıllık yüzde 75,3 artış kaydederken, satın alma yöneticileri endeksi (PMI) bir önceki aya göre 0,8 puan artışla eşik değerinin üzerinde, 50,9 seviyesinde seyretti. En zorlu koşullarda dahi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Nebati: İhracat rekorları kırmaya devam ediyoruz
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