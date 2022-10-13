Bakan Nebati’den ABD çıkarması

Hazineve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington DC'ye gitti. Bakan Nebati, ikili görüşmeleri kapsamında Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Başkanı Carlo Monticelli ve Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile ayrı ayrı bir araya geldi.Bakan Nureddin Nebati, ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan tarafından gerçekleştirilen Yatırımcı Semineri'ne de katılarak, dünyanın önde gelen yatırımcıları ile buluştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ve Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini ele aldığımız toplantıda, yatırımcıların, Türkiye'ye olan ilgisinin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti" ifadelerini kullandı.Bakan Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın yanı sıra IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'na katılacak.