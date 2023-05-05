Bakan Nebati: Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Tarsus’a büyük değer katacak

Tarsus OSB Başkan Vekili Hasan Ruhi Koçak, "OSB'mizde altyapı anlamında hemen hemen tüm işler bitme aşamasına geldi. Ama elektrik konusunda sıkıntı yaşamaktayız. TEİAŞ Trafo Merkezi ihale süreci TEİAŞ tarafından tamamladı ama yapım süresi yaklaşık 600 takvim günü civarında. Bu süreç uzun bir süreç, sanayicilerimiz biran önce üretime geçmek istiyor. Biz bu süreçte sanayicilerimizin yatırımlarının sekteye uğramaması istihdamın bir an önce artması adına geçici olarak yakınımızdaki dağıtım merkezlerinden alabileceğimiz tüm elektriği aldık fakat yetersiz kaldı. İnşai faaliyetlerine başlayan ve üretime geçmek üzere olan sanayicilerimiz var yakında daha fazla elektriğe ihtiyaçları olacak, bunun yanı sıra yılsonuna kadar toplamda 100'e yakın sanayicinin inşai faaliyete başlaması planlanmaktadır ve sanayicilerimizin bu sıkıntısını çözmek adına TEİAŞ tarafından yapılacak olan Trafo Merkezi tamamlanıncaya kadar OSB'mizin çok acil mobil santrala ihtiyacı var" dedi.

Koçak, "Bunun haricinde birkaç çözüm bekleyen taleplerimiz var aslında, OSB'mizin sınırları içerisinden geçen Pozantı-Ankara eski karayolunun duble yol olmasına ilişkin yapım işinin hızlandırılması gerekmektedir. Ayrıca otoyola bağlantı yollarınında yapılması gerekmektedir. OSB'nin tamamlanmasıyla birlikte yaşanacak trafik yoğunluğu düşünüldüğünde iki işinde eş zamanlı tamamlanması trafik yoğunluğunu ve trafikteki can ve mal güvenliği tehlikesini azaltacaktır. Bir diğer konumuz ise OSB içerisinden geçen sepetçiler deresi. Sepetçiler deresinin ıslah projesinin bir kısmı DSİ tarafından tamamlandı ancak kalan kısmı için ihale süreci beklemektedir. Sepetçiler deresi OSB'mizin ortasından geçmekte ve altyapı bağlantılarımızda sıkıntı yaşamamak adına buradaki menfez geçişlerini OSB olarak yaptık. DSİ toplamda yaklaşık 3 kilometre olan derenin 1 kilometresinin ıslah çalışmasını yaptı, geriye kalan yaklaşık 2 kilometrenin de tamamlanması büyük önem arz etmektedir" dedi.

BAKAN NEBATİ, "TARSUS OSB TARSUS'A BÜYÜK DEĞER KATACAK"

Bakan Nebati, "Tarsus Organize Sanayi Bölgesi gerçekten çok güzel bir konumda ve Tarsus'a büyük değer katacak. Bu tür projeler bizi heyecanlandıran ve ülke ekonomisine katkısı büyük olan projeler. Tarsus OSB ile ilgili bahsetmiş olduğunuz konuları arkadaşlar daha önce bana ulaştırdılar. Konularla ilgili gerekli görüşmeler yapıldı ve size güzel haberlerim var. TEİAŞ genel müdürlüğü mobil santral ile ilgili gerekli hazırlıklara başladı ve Trafo Merkezi tamamlanıncaya kadar ki süreçte sanayicilerimizin enerji ihtiyacını karşılayacak olan Mobil Santrali önümüzdeki aylarda OSB'ye getirilecek. Tarsus OSB içerisinden geçen eski Ankara-Pozantı karayolunun da bölünmüş yol yapım işi ihalesi haziran ayında yapılacak. Otoban Bağlantı yolu konusunda da görüşmelerimiz devam ediyor. Bir diğer konunuz olan Sepetçiler deresi ıslah çalışmasıyla ilgili olarak da DSİ ile yapmış olduğum görüşmeler neticesinde Haziran ayında işin devamı için ihaleye çıkılacağını söyleyebilirim, Ülkemiz için üreten, alın teri döken, istihdam oluşturan ve gayret gösteren herkesin ve her kesimin her daim yanında olmaya devam edeceğiz'' dedi.