Bakan Özer duyurdu: Tarihin en yüksek oranı!

"50 YILLIK GECİKMEYLE SÜRECİ YAKALADIK"



Bakan Özer, "2000'li yılların başlarındaki okullaşma oranlarına baktığımız zaman şu andaki okullaşma oranlarına baktığımız zaman son 20 yılda ne kadar mesafe aldığımızı görebiliyoruz. Okul öncesi 5 yaştaki okullaşma oranları yüzde 2000'li yıllarda 11'di. Şu anda bu oran yüzde 94'e çıktı. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44'lerden yüzde 90'ları geçti. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranları yüzde 14'lerden yüzde 44'lere ulaştı. Son 20 yıl okullaşma oranlarının OECD ülkelerinin 50 yıl önce ulaştırdıkları rakamlara ulaştığını görüyoruz. 50 yıllık bir gecikmeyle bu süreci yakalamış bulunuyoruz" dedi.

"EĞİTİMİN ÖNÜNDEKİ ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR KALDIRILDI"



Bakan Özer, "Eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar, eğitim politikaları kaldırıldı. Başörtüsü yasaklarından kat sayı uygulamasına kadar. Bu ülkenin evlatlarının İmam Hatip'e gitmeyen çocukların dinini öğrenmeyle ilgili seçmeli ders taleplerine kadar. Eğitimin önünde bariyer oluşturan antidemokratik uygulamalar kaldırılarak eğitim sistemimiz demokratik hale getirildi. En önemli başarı hikayesi eğitim sistemi kitleselleşirken, büyütülürken, öğrenci sayısı artırılırken, kaliteden taviz verilmemesidir. Uluslararası öğrenci başarı araştırmalarında görüyoruz ki, Türkiye her girdiği araştırma döngüsünde puanını ve sıralamasını bir önceki döngüye göre artırarak, iyileştirerek çıktı" diye konuştu.