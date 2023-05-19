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Giriş Tarihi: 19.5.2023 17:35

Bakan Özer, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde kurulan ilk Türk Mutfak Sanatları Atölyesi'ni açtı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde kurulan ilk Türk Mutfak Sanatları Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

AA
Bakan Özer, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde kurulan ilk Türk Mutfak Sanatları Atölyesi’ni açtı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde koordine edilen Türk Mutfak Sanatları Atölyesi'nin açılışında Bakan Özer'e eşi Nebahat Özer de eşlik etti.

Açıklamada, buradaki konuşmasına yer verilen Bakan Özer, geleneksel ve güncel Türk mutfağının, Osmanlı saray mutfağı ile dünya mutfağının kapsayıcı bir anlayışla ele alındığı Türk Mutfak Sanatları Atölyesi'nin, bir ilk olma özelliği taşıması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Atölye ile sektörün ihtiyaç duyduğu donanım ve yeniliğe sahip mesleki becerisini dünya ile eşgüdümlü hale getirebilen gastronomi uzmanlarının yetişmesini hedeflediklerini belirten Özer, "Atölyede, gastronomi alanında ihtiyaç duyulan niteliklere sahip, akademik ve güncel gelişmeleri takip eden, Türk ve dünya mutfak sanatlarını disiplinler arası anlayışla yorumlayabilen profesyonel şeflerin yetişmesini sağlayarak dünyaya miras lezzetler bırakmayı amaçlıyoruz." dedi.

Açılış programına Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı.

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Bakan Özer, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde kurulan ilk Türk Mutfak Sanatları Atölyesi'ni açtı
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