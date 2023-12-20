Bakan Özhaseki 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi’nde konuşacak

A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi, 'Türkiye Yüzyılında Yerel Yönetimler' paneli ile devam edecek. Panele; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay katılacak. Panel, Erkan Tan'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek.

Tahir İnan'ın moderatörlüğündeki 'Belediyecilikte Sıfır Atık Yönetimi' panelinde ise, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuşacak.

Zirve, Merve Türkay'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Kentsel Tarım' paneli ile devam edecek. Panelin konuşmacıları Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül olacaklar.

'Yerel Yönetimlerde Gençlik ve Kadın Politikaları' paneli ise Merve Tepe moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, gençlik ve kadın politikaları hakkında önemli bilgiler paylaşacak.

21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin önemli açıklamaları ile devam edecek. Türkiye'de yerel yönetim anlayışının nasıl olması gerektiği ile ilgili açıklamalarda bulunacak Bakan Özhaseki, Türkiye'nin gelecek yüzyılında belediyecilik anlayışının nasıl olması gerektiğiyle ile ilgili de bilgiler verecek. Bakan Özhaseki'nin katılacağı özel oturumu, Haktan Uysal yönetecek.