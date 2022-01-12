Bakan Pakdemirli duyurdu! Yüzde 50 hibe verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemlerine %50 hibe desteği başvuruları başladı." dedi.
Bakan Pakdemirli, "Çiftçilerimiz bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir." ifadelerini kullandı.
Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemlerine %50 hibe desteği başvuruları başladı.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) January 12, 2022
Çiftçilerimiz bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir.
Hayırlı ve uğurlu olsun.
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