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Giriş Tarihi: 12.1.2022 09:45 Son Güncelleme: 12.1.2022 09:53

Bakan Pakdemirli duyurdu! Yüzde 50 hibe verilecek

DHA
Bakan Pakdemirli duyurdu! Yüzde 50 hibe verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemlerine %50 hibe desteği başvuruları başladı." açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemlerine %50 hibe desteği başvuruları başladı." dedi.

Bakan Pakdemirli, "Çiftçilerimiz bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir." ifadelerini kullandı.

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Bakan Pakdemirli duyurdu! Yüzde 50 hibe verilecek
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