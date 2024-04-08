Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Şimşek: Haksız kazanç sağlayanların takipçisi olmaya devam edeceğiz
Giriş Tarihi: 8.4.2024 11:49

Bakan Şimşek: Haksız kazanç sağlayanların takipçisi olmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek: Haksız kazanç sağlayanların takipçisi olmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

X üzerinden açıklamalarda bulunan Şimşek, şunları söyledi:

"KDV'deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik; Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Risk Analizi Genel Müdürlüğümüzün yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladı.

Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak.

Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Şimşek: Haksız kazanç sağlayanların takipçisi olmaya devam edeceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA