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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Şimşek'ten "spekülasyonlara itibar etmeyin" uyarısı
Giriş Tarihi: 22.2.2024 17:02

Bakan Şimşek'ten "spekülasyonlara itibar etmeyin" uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, "Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

AA
Bakan Şimşek’ten spekülasyonlara itibar etmeyin uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Garanti Bankası'nın tahvil ihracına ilişkin bir paylaşımı alıntılayarak, X hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Şirketlerin uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebildiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Programda öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek. Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz."

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Bakan Şimşek'ten "spekülasyonlara itibar etmeyin" uyarısı
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