Bakan Uraloğlu: 6 ayda 17 bin 672 kişi amatör denizci belgesi aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Türkiye Yelken Federasyonu ve Denizcilik Genel Müdürlüğü arasındaki iş birliği protokolü çerçevesinde verilen uygulamalı amatör denizcilik eğitimlerinin yoğun ilgi olduğunu bildirdi. Bakan Uraloğlu, en çok başvurunun 9 bin 768 kişiyle Marmara Bölgesi'ne yapıldığını belirterek, "Uygulama eğitim merkezlerinin sayısı ve kapsadığı alan vatandaşlarımızın yoğun ilgisi nedeniyle her geçen gün artırılmakta. 44 kulüple başlayan uygulama eğitimleri geçen süre içerisinde 62 kulübe çıkarıldı" dedi.



'VATANDAŞLAR TEKNELERLE HASBİHAL OLDU'



Mayıs ve ekim ayları arasında 17 bin 755 kişinin uygulamalı eğitimlere başvurduğunu, bunlardan 17 bin 672 kişinin sertifika almaya hak kazandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda 10 saatlik teorik çevrim içi eğitimlere 4 saatlik Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle açık denizde uygulamalı yüz yüze eğitimler eklendi ve alınan pratik eğitimle vatandaşlarımız teknelerle ve denizle hasbihal oldu. Eğitimler şişme botlar, dıştan takma motorlu tekne ve yelkenli teknelerde veriliyor. Eğitimler tamamlandıktan sonra sınava sevk edilerek, sınavda başarılı olanlar, belgelerini en yakın kart basımı yapılan liman başkanlıklarımızdan teslim alabilmekte ya da e-Devlet üzerinden alınan doğrulanabilir barkodlu çıktıyla özel teknelerini kullanabilmektedir. Bu eğitimlerimizle tohumlarını attığımız, denizci millet, denizci ülke hedefinin daha da güçlü yeşermesini sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Uraloğlu, proje kapsamında hedeflenen denizcilik kültürünün yaygınlaştırılmasının özel tekne üretimine de katkı sağladığını kaydederek, "Bu katkının artarak devam edeceğine inanıyoruz. Özel tekne sayımız pandemi koşullarına rağmen projenin devam ettiği süre içerisinde artmış, 120 bini geçmiştir. Deniz turizminin de bu büyümeden olumlu yönde etkilenmesi kaçınılmazdır" dedi.