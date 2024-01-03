Bakan Uraloğlu: Milli ve Yerli Elektrikli Tren Seti projemizde seri üretime başladık

2024 YILI İLK ÇEYREĞİNDE 'KÂĞITHANE-GAYRETTEPE' KISMINI DA AÇACAĞIZ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattının, İstanbul Havalimanı-Kağıthane kısmını İstanbulluların hizmetine açmış olduklarını anımsatan Uraloğlu, 2024 yılı ilk çeyreğinde Kağıthane-Gayrettepe kısmını da açmayı planladıklarını kaydetti.

'İSTANBUL HAVALİMANI-KAYAŞEHİR' KESİMİDE MART AYINDAN ÖNCE HİZMETE ALINACAK



İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattının yapım çalışmalarının ise tüm hızıyla sürdüğünü belirten Uraloğlu, "Hattımızın 24 km uzunluğundaki 'İstanbul Havalimanı-Kayaşehir' kesimini de 2024 Yılı Mart ayından önce hizmete almayı hedefliyoruz. Bu hatlarda kullanacağımız 25 metro setinin ilk 10 seti acil ihtiyaç nedeniyle yurtdışından getirmiştik. Bu araçlar ilk etapta sürücülü olarak tasarlandı ve şu anda 'İstanbul Havalimanı-Kâğıthane' arasında başarıyla hizmet veriyorlar." ifadelerini kullandı.

ÇALIŞAN 10 METRO SETİNİ DE 'SÜRÜCÜSÜZ SİNYAL SİSTEMİ'NE UYGUN HALE GETİRECEĞİZ



Uraloğlu, "10 setin devamındaki 15 seti ise yüzde 60 yerlilik şartıyla şu an sizlerle bir araya geldiğimiz tesislerde üretiyoruz ve İstanbul Havalimanı metrosunda kullanılacak ilk treni bugün teslim almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geri kalan 14 setin tamamını da 2024 yılı içerisinde teslim alacağız. Bu setlerin tedarik sürecinin tamamlanmasının ardından şu anda çalışan 10 metro setini de modernize ederek 'Sürücüsüz Sinyal Sistemi'ne uygun hale getireceğiz." açıklamasında bulundu.

METRO MOTORUNU 'YERLİ SANAYİ' KAYNAKLI ÜRETİYORUZ



Bugün teslim alınan yüzde 60 yerlilikle üretilen ilk aracın 9 ay gibi kısa bir süre içinde tamamlandığına dikkati çeken Uraloğlu, "Metro setlerindeki yüzde 60 yerlilik payı olan ekipmanlar arasında; motor, araç gövdesi ve körük, ısıtma havalandırma ve klima, aydınlatma ve yardımcı güç sistemi gibi çok önemli bileşenler bulunuyor. Üstelik ilk defa bu projeyle metro motorunu yerlileştiriyoruz. Motor içeriğindeki bileşenlerin yüzde 73'ünü yerli sanayi kaynaklı üretiyoruz." dedi.

'GAYRETTEPE VE HALKALI'DAN İSTANBUL HAVALİMANI'NA' ULAŞIM 30 DAKİKA



Sürücüsüz araçların çevreye ve trafiğe olumlu etkileri olacağını ifade eden Uraloğlu, "1.142 kişi taşıma kapasitesine sahip ve tasarım hızı saatte 132 km olan bu sürücüsüz araçlarımız metro hattı içerisinde 120 km hızla hareket edecektir. Bu hız ile araçlarımız Gayrettepe ve Halkalı güzergâhlarından İstanbul Havalimanı'na ulaşımı 30 dakikaya düşürmekte ve şehir içi kara yolu trafik yükünü önemli oranda azaltmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

ANLIK OLARAK TAKİP EDİLMESİ SAĞLANACAK



Sürücüsüz araçlar için yaşanabilecek her türlü olumsuz durum için önlem alındığını kaydeden Uraloğlu, "Araçlarımızın tüm hareketi, kapılarının açılıp kapanması, herhangi bir personel olmaksızın tamamen otomatik olacak. Araçlar bütün bir işletme boyunca kontrol merkezi ile kendi bilgilerini paylaşarak anlık olarak takip edilmesini de sağlayacak." şeklinde konuştu.