Bakan Uraloğlu: Türkiye en fazla tahılın taşındığı 3’üncü ülke oldu





Ulaştırma Bakanı Uraloğlu koridorda taşınan tahıl hakkında bilgi vererek, "Türkiye en fazla tahılın taşındığı üçüncü ülke oldu. 44 ülkenin yer aldığı listede, 987 geminin 290'ı Türk bayraklı olup, 224 gemi ise ülkemizin farklı limanlarına geldi. Toplamda, 13 tahıl ve tahıl ürünün çeşitleri; arpa, buğday, mısır, soya, buğday kepeği, işlenmiş karışık gıda, soya fasulyesi, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı ve bezelye bulunuyor. '' dedi.



1 Ağustos 2022 ile 20 Haziran 2023 tarihleri arasında taşınan toplam tahıl miktarının 32 milyon ton olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Türkiye limanlarına gelen miktar 3 milyon 659 bin ton. En fazla yük 7.662.808 ton ile Çin'e gitmiştir. En fazla yük giden ülkeler ise Çin, İspanya, Türkiye ve İtalya oldu'' dedi.