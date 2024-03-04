Bakan Uraloğlu: TÜRKSAT 6A Haziran’da yörüngesinde olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırşehir'de yaptığı ziyarette, Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan yatırımları açıkladı.

İletişim altyapısında da büyük yatırımlar yaptıklarının altını çizen Uraloğlu, "Afrika seviyelerinde bulunan iletişim altyapımıza adeta çağ atlattık. Bugün 74,8 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 94,3 milyon geniş bant internet abonemiz var. Fiber ağ uzunluğumuzu yaklaşık 550 bin kilometre ve fiber altyapı uzunluğumuzu bu yıl 600 bin kilometreye ulaştırdık. 2028 yılına kadar da 850 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Uzaydaki aktif haberleşme uydu sayımızı 5'e çıkardık. Şimdi ilk milli ve yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim gerçekleştiriyoruz. TÜRKSAT 6A uydumuzu haziran ayında yörüngesine göndermeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

ULAŞIM AĞI GENİŞLEDİ

2002 yılında, 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 29 bin 400 kilometreye ulaştırdıklarını anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. 2002 yılında 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğunu 774 kilometreye çıkardık. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 753 kilometreye yükselttik. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı ise 3 bin 726 kilometreye çıkardık. Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale ve Osmangazi köprüleri, Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara, İstanbul- İzmir, Ankara- Niğde otoyolları gibi dev karayolu projelerini hayata geçirdik. 10 bin 948 kilometre olan demiryolu ağımızı da 13 bin 919 kilometreye çıkardık. Asya ve Avrupa kıtalarını İstanbul Boğazı altından birbirine bağlayan Marmaray ve Bakü-Tiflis- Kars demiryolu hattıyla birlikte Doğu Asya'dan Batı Avrupa'ya, Pekin'den Londra'ya kesintisiz ulaşım sağladık. Bu projelerimiz modern İpek Yolu'nun en önemli parçasını oluşturdu."

Bakan Uraloğlu, 2002'den bu yana aktif havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardıklarını anımsatarak, denizcilik alanında da 152 olan uluslararası liman sayısını ise 190'a çıkardıklarını dile getirdi.