Bakan Uraloğlu: Yeni Zigana Tüneli’nden 1,5 ayda 251 bin araç geçti





YÜZDE YÜZ YERLİ MİLLİ KAYNAKLAR KULLANILDI

Yeni Zigana Tüneli, Doğu Karadeniz'in en önemli merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan ve yüksek yoğunlukta trafik yükü taşıyan bu güzergâhta inşa edildiğini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünelle ilgili şu bilgileri verdi:

"Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar kullanılmış ve proje Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edilmiştir."



YILLIK 190 MİLYON TASARRUF SAĞLANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünelin hizmete açılmasıyla birlikte kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiğin kesintisiz ve konforlu akışı tesis edildiğini belirterek, "Böylece zamandan 57 milyon TL, akaryakıttan 133 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 190 milyon TL tasarruf sağlamış oluyoruz" dedi.