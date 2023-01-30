Bakan Varank: 2022’de 290 bini aşkın sınai mülkiyet başvurusu yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Emlak Konut Asansör (EKA) Fabrikası'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile incelemelerde bulundu.

Açılış töreni öncesi Bakanlar Varank ve Kurum, fabrikadaki üretim hatlarını gezdi, kaynak işlemi yaptı.

Varank, açılış töreninde, son 20 yılda Türkiye'de önemli kalkınma hamlelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Enerjide, ulaştırmada, sanayide, sağlıkta, imarda ve daha birçok alanda önemli projelerin ortaya koyulduğuna dikkati çeken Varank, bu yatırımların Türk inşaat sektörünü de ileriye taşıdığını ve insan kaynağı yetkinliğinin arttığını anlattı.

Varank, firmaların dünya çapında işler yapan küresel şirketlere dönüştüğünü vurgulayarak, "Türk firmaları 2002 yılında yurt dışında 4,4 milyar dolar değerinde proje üstlenirken, bu rakam 2021 yılında 30 milyar doların üstüne çıktı. Tabii inşaat sektöründe yaşanan büyümenin, diğer pek çok sektörde de olumlu yansımaları var" diye konuştu.