Bakan Varank: 4 milyon lira destek sağladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Gaziosmanpaşa'da Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Varank, "Ne diyor geçenlerde siyasetçiyim diye ekran ekran gezen 6'lı masanın toy genel başkanlarından bir tanesi, 'İktidara geldiğimizde biz bu SİHA'lara dokunacağız' diyor. Sonra, üstüne ne diyor biliyor musunuz? 'Biz öyle bir belge hazırladık ki Avrupalılar görünce bize aferin diyecekler.' Avrupalılardan aferin kapmayı meziyet sanan bir sefillik. Gerçekten bunların iplerinin başkalarının elinde olduğunu biz anlatsak bu kadar net anlatamazdık." dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziosmanpaşa'da Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törene, TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr.Hasan Mandal, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da eşlik etti. Bakan Varank açılış töreninde konuşma gerçekleştirdi.

"4 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLADIK"



Açılışı gerçekleştirilen bilim merkeziyle ilgili bilgi veren Varank, "TÜBİTAK desteğiyle farklı şehirlerde kurduğumuz bilim merkezleri ülkemizde bilime olan ilgiyi arttırıyor. Bu merkezlerde çocuklarımızı bilimle buluşturuyor, uygulamalı etkinliklerle bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturuyoruz. Kurduğumuz bilim merkezlerini geçtiğimiz yıl tam 1 milyon vatandaşımız ziyaret etti. 275 binden fazla evladımız bu bilim merkezlerindeki farklı eğitim programlarına katıldı. İşte geleceğin mühendislerinin, saygın bilim insanlarının başarılı tasarımcılarının, yetiştiği bu bilim merkezlerinden birini Gaziosmanpaşa'ya kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz bu güzel esere TÜBİTAK eliyle yaklaşık 4 milyon lira destek sağladık. Gaziosmanpaşa Belediye'miz de onun üstüne 6 milyon lira Bütçe ayırmış oldu. Az önce de söylendi ama ben tekrar zikretmekte fayda görüyorum, bu bilim merkezinin bünyesinde teknoloji, matematik, doğa bilimleri, tasarım, astronomi, uzay ve havacılıkla birlikte Dene-Yap Atölyeleri yer alıyor." dedi.

Bakan Varank, "Bu bilim merkezinde inşallah geleceğin Özdemir Bayraktar'ları yetişecek. Tabi, ben bu noktada bir konuya değinmek mecburiyetindeyim. Ne diyordu geçenlerde siyasetçiyim diye ekran ekran gezen 6'lı masanın toy genel başkanlarından bir tanesi, 'İktidara geldiğimizde biz bu SİHA' lara dokunacağız' diyordu. Sonra, üstüne ne dedi biliyor musunuz? 'Biz öyle bir belge hazırladık ki Avrupalılar görünce bize aferin diyecekler.' Avrupalılardan aferin kapmayı meziyet sanan bir sefillik. Gerçekten bunların iplerinin başkalarının elinde olduğunu biz anlatsak bu kadar net anlatamazdık. İşte tam da bu noktada rahmetli Özdemir Bayraktar'ın bir sözünü hatırlamamız lazım. Rahmetli her zaman şunu söylerdi, 'Birilerinin yurtdışına bağımlı olma zorunluluğu milletimize olan sorumluluğumuzun önüne geçemez.' Evet, onlar göbekten yurt dışına bağımlı olabilir. Ama biz bu millete, milletimize bağlıyız. Milletimize hizmet etmeyi şeref sayar takdiri de yalnızca milletimizden bekleriz. Onlar SİHA'lara dokunmanın milli projeleri durdurmanın hayalini kuradursun. Biz binlerce yeni Aziz Sancar yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Ben bu vesileyle Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'mizin Gaziosmanpaşa'mıza, İstanbul'umuza, bilhassa gençlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Burada emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum ve gerçekten şu anda Türkiye'de yakaladığımız bilim teknoloji inovasyon ateşiyle hep birlikte Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz. Bundan hiç şüphemiz yok. 2023 senesi bu manada çok önemli. Milletimizin burada göstereceği takdir bu manada çok önemli. Biz her zaman Gaziosmanpaşalıların desteğini arkamızda gördük. Evelallah onlar 2023'te de doğru tercihi yapacaklar. Desteklerini Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasından eksik etmeyecekler ve inşallah 2023 ve sonrasında çok farklı bir Türkiye çok daha müreffeh, çok daha başarılı bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz diyorum." ifadelerini kullandı.

BAYRAKTAR: BUGÜN TÜRKİYE, AVRUPA VATANDAŞLARININ İHA ALABİLMEK İÇİN KAMPANYALAR DÜZENLEDİĞİ BİR NOKTADA



Törende konuşan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise, "Teknofest'i ilk düzenlediğimiz zaman 20 bin öğrenci başvurmuştu. Bu sene bir 1 milyon gencimiz başvurdu. Yani adeta Türkiye'de zihinsel bir devrim yaşanıyor. Çok büyük bir toplumsal dalga var. Bizim halkımız gençlerimiz koşa koşa geliyor bu alana. Özdemir Bayraktar öncülüğünde kurduğumuz Baykar bünyesinde bir atölyede, dedik ki biz ülkemizi insansız araç teknolojisinde bağımlılıktan kurtaracağız. Bu alanda kendi imkanlarımızla çalışmaya başladık. Kim derdi ki o 20 yıl önce beş kişinin başladığı Topkapı'da bir atölyedeki yer bugün dünyanın en büyük SİHA üreticisi olacak. Dünyanın en büyük ihracatçısı olacak. Ülkemizin parasını vererek dahi alamadığı teknolojilerin, çok daha iyisini geliştirerek, bu teknolojileri ülkesine hizmet eder hale kavuşturacak ve Türkiye'nin de en büyük savunma, havacılık ihracatçısı olacak. Biz işte istiyoruz ki böylesine bilim merkezlerinden, Gaziosmanpaşa gibi örneklerle, nice Baykar'lar çıksın, nice girişimler çıksın. Artık buna elverişli bir zemin var. Güçlü Türkiye'nin de yapı taşları buralardan geçiyor. Size ben şöyle bir şey söyleseydim, "15 yıl önce, gün gelecek Avrupa ülkelerinin vatandaşları, 100 binler bir araya gelecek kampanyalar düzenleyecekler, para toplayacaklar. Türkiye'nin geliştirdiği İHA-SİHA teknolojisini satın almak için, buna inanır mıydınız? Bugün Türkiye artık bu noktada ve inşallah daha da güçlenerek ileriye gidecek." şeklinde konuştu.

Varank'ın konuşması sonrasında kurdele kesimi ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Tören bitiminde, bilim merkezinde incelemelerde bulunan Bakan Mustafa Varank, daha sonra alandan ayrıldı.