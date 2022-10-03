Bakan Varank açıkladı: Mesleki eğitim merkezlerimizle istihdam sağlıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Turgut Reis Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ndeki Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde, mesleki eğitimin önemine dikkati çekti.

Bu alanda yapılan çalışmalara değinen Varank, "Mesleki eğitim şu anda Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, özellikle üretim tarafında karşımıza çıkan, sanayicinin, 'Sayın Bakanım biz eleman arıyoruz, bulamıyoruz' dediği bir alan. Mesleki eğitim merkezlerimizle insanlarımızın eline adeta bir altın bilezik takıp istihdam edilmelerini sağladığımız projelerimiz var" diye konuştu.

Model fabrikaların, işletmelere yalın üretimi öğretip, verimliliklerini artıran bir proje olduğunu aktaran Varank, "Şu anda Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinde kurduğumuz bir model. Burada da işletmelerimiz bir liralık bile yatırım yapmadan sadece üretim süreçlerini yalınlaştırarak çok ciddi verimlilik artışları elde edebiliyorlar. Bunu da Eskişehir'e beraberce kazandıracak olmamızın açıkçası gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Varank, konuşmasının ardından Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile merkezin açılışını yaptı.