Bakan Varank: Diyarbakır’da yatırım artacak ekonomi büyüyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, "Karacadağ Kalkınma Ajansı Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Varank, kadim kent Diyarbakır'ın tarihin her döneminde sanatçılara, edebiyatçılara, alimlere ev sahipliği yaptığını, sahabeleri ağırladığını, barış ve huzur şehri olarak İslam coğrafyasında farklı bir yer edindiğini söyledi.

Ancak bu güzel barış ikliminin terör nedeniyle bozulduğuna işaret eden Varank, vakti zamanında ülkenin sanayi anlamında en önemli şehirlerinden olan Diyarbakır'ın kan ve gözyaşından beslenen terörün kurbanı olduğunu belirtti.

"ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK"

Varank, "Mağaralarda yitip gitsinler diye milletin çocuklarını zorla dağa götüren terör örgütü, ülkemizdeki kardeşlik ortamını dinamitlemek için her türlü yola başvurdu. Barış maskesi altında terörü körükleyen vesayet odaklarının maşaları, Diyarbakır'ın muazzam potansiyelinin önünde korkuluk gibi dikilerek yatırımcıyı bu şehirden kaçırdı. Niye biliyor musunuz? Çünkü onların derdi hiçbir zaman Diyarbakır olmadı. Tek dertleri istismar alanları oluşturarak siyasi rant elde etmekti. Bunun peşine düştüler. Ama artık eski Türkiye yok." diye konuştu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güvenlik güçlerinin büyük fedakarlığı ve özverisiyle terörle mücadelesini sadece sınır içinde değil sınır dışında da sürdürdüğüne dikkati çeken Varank, terör örgütünün yaşadığı korkunun, telaşın artık sadece telsiz konuşmalarından duyulmadığını, örgütün sözde liderlerinin de ekranlara çıkıp bir taraftan ortaklarını tehdit ederken bir taraftan yardım dilendiğini aktardı.

Bakan Varank, bunun nafile olduğunu ifade ederek, "Allah'ın izniyle yok olup gitmenin eşiğindeler ve yok olacaklar. Terörle mücadelemiz tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecek. Netice aldıkça da bu şehirde yatırımlar artacak, ekonomi büyüyecek, refah büyüyecek. Terör belasını defettikten sonra şimdi artık kadim Diyarbakır'ı, eski şanlı günlerine geri döndürmenin zamanı geldi." şeklinde konuştu.

Bu kapsamda herkese büyük görevler düştüğünü anlatan Varank, devlet olarak Diyarbakır'a olan aşklarını kuru lafla değil eser siyasetiyle, yaptıkları yatırımlarla gösterdiklerini vurguladı.

"YATIRIMLAR SAYESİNDE DİYARBAKIR'DA 40 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ"

Varank, tarım ve hayvancılıkta ülkenin önde gelen şehirlerinden olan Diyarbakır'ı sanayi anlamında da üst sıralara taşımak için ellerinden geleni yaptıklarını, sanayi yatırımlarına ivme kazandırmak için ildeki organize sanayi bölgelerine kredi desteği sağladıklarını ifade etti.

2002 sonrası kurulan Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB ve Diyarbakır Karacadağ OSB ile şehirdeki OSB sayısının 3'e yükseldiğini anımsatan Varank, ilçelerde de talep olduğunu, o talepleri de yerine getirip ildeki OSB sayısını çok daha fazla artıracaklarını kaydetti.

Bakan Varank, Diyarbakır OSB ve Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB için toplamda 263 milyon liraya yakın Bakanlık kredisi kullandırdıklarını aktararak, "Diyarbakır OSB Arıtma Projesi"nin yine Bakanlık desteğiyle tamamlandığını ve geçen yılın sonunda faaliyete geçtiğini anlattı.

OSB'lerin tamamında bugün itibarıyla üretime geçen 263 parselde yaklaşık 14 bin Diyarbakırlının istihdam edildiğine dikkati çeken Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah tüm parsellerin dolmasıyla bu sayı iki katına çıkacak. Diyarbakır OSB'nin 5'inci genişleme alanıyla ilgili talepler var. OSB başkanımız da burada. Öncelikle yerel dinamikleri harekete geçirip bundan sonra biz de Bakanlık olarak inşallah genişlemeye ilişkin desteğimizi vereceğiz. OSB'yi genişleme alanıyla sanayicimizin hizmetine sunmuş olacağız. Son 19 yılda bu şehre yatırım yapmak isteyen firmalar için 1800'e yakın teşvik belgesi düzenledik. Bunların 850'den fazlası tamamlandı. Hayata geçen bu yatırımlar sayesinde Diyarbakır'da 40 bin kişi istihdam edildi. Ama burası Diyarbakır. Bu rakamlar bu şehrin cevval insanına, sanayicisine yeterli gelmez, sadece kamçılar, daha iyisi için motive eder, teşvik eder. Onun için bu sayılar önümüzdeki dönemde katlanarak artacak, buna yürekten inanıyorum."

"14 YENİ FABRİKA BİNASINI 3 AY İÇERİSİNDE HAZIR EDİYORUZ"

Varank, kendileri için İstanbul, Ankara ne ise bölgeyi ve Diyarbakır'ı da öyle gördüklerini, bu nedenle 81 ilin tamamında büyük ve güçlü Türkiye'ye gidecek yolu temin etmek üzere çalışmaları büyük gayretle sürdürdüklerini bildirdi.

Hedeflerinin gelecek kuşaklara daha müreffeh, daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak olduğunu anlatan Varank, Bakanlığa bağlı kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerinin bu hedef doğrultusunda sadece son 2 yılda sanayi, girişimcilik, tarım, hayvancılık, turizme katkı sağlayacak birçok projede öncü aktör olarak yer aldığını hatırlattı.

Bakan Varank, Diyarbakırlı gençlerle, sanayicilerle, vatandaşlarla önemli müjdeleri paylaşmak istediğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında Bismil, Çermik, Ergani ilçelerinde ve Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB'de 'hazır giyim' sektörüne yönelik yaklaşık 50 bin metrekare kapalı alana sahip 14 yeni fabrika binasını inşallah 3 ay içerisinde hazır ediyoruz. 70 milyon liralık desteğimizle tamamlanacak 4 projede yaklaşık 5 bin Diyarbakırlı kardeşimiz istihdam edilecek. Gençlerimiz burada istihdam kapısına kavuşmuş olacak. Bu proje Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çok büyük katkılarıyla hayata geçti. Çok büyük bir talep var. Neticeleri almaya başladık. Allah'ın izniyle buralardan çok güzel sonuçlar alacağız.

Bir diğer müjdemiz; biraz önce Valimizle konuştuk, Diyarbakır Lojistik Merkezi Projesi. 5 bin 400 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak, yaklaşık 2,5 milyar liraya mal olacak 'Diyarbakır Lojistik Merkezi Projesi'nde artık son eşiğe geldik. Projenin temel atma töreni önümüzdeki günlerde yapılacak. Avrupa'nın en büyük lojistik merkezlerinden biri Diyarbakır'da olacak. Bu manada bölge ticaretinde ana damarlardan biri Diyarbakır olacak. Bu proje çok önemli ve değerli. İnşallah burada neticeye vardığımızda bu şehrin ekonomisinin çok farklı geliştiğini görebileceğiz."

YAKLAŞIK 152 MİLYON LİRALIK YATIRIM HAYATA GEÇİRİLECEK

Bölgesel kalkınma anlayışıyla tasarlanan 40 milyon lira bütçeli 2022 Yılı Stratejik İmalat Sektörlerine Finansman Desteği Programı (FİNDES) ile yaklaşık 152 milyon liralık yatırımı da hayata geçireceklerini açıklayan Varank, bu destek programının da ilan edileceğini, firmaların programa başvuru yapabileceğini söyledi.

Bugün Karacadağ Kalkınma Ajansının destekleriyle hayata geçen, Diyarbakır'a değer katacak birbirinden önemli 4 projenin resmi açılışını gerçekleştireceklerini vurgulayan Varank, toplam değeri yaklaşık 8 milyon lira olan bu projelerden ilkinin Diyarbakır STEM Merkezi ve Tasarım Beceri Atölyeleri Projesi olduğunu dile getirdi.

Kurulan STEM Merkezinde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında öğrencilere ve öğretmenlere eğitimler verdiklerini anlatan Varank, öğrencilerin buralarda ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanacağını kaydetti.

Bakan Varank, aynı zamanda bu merkezin proje kapsamında 17 ilçede kurulacak "Tasarım ve Beceri Atölyeleri"nin koordinasyonunu da yapacağını, ikinci proje olan Özel Gereksinimli Bireyler Mola Evi ile zihinsel ve fiziksel engelli bireylerin yaşam kalitesinin artacağını aktardı.

Engelli bakımında ailelerin yaşadığı sorunların çözümüne yardımcı olduklarını belirten Varank, şöyle devam etti:

"İçinde eğitim odaları, hobi sınıfları, spor salonu, mutfak ve yemekhane bulunan Gündüzlü Bakım Merkezi'nde revir, çağrı merkezi, engelli araç ve psikososyal servis hizmetleri sunulacak. Üçüncü projemiz tarıma yönelik. Kurduğumuz tohumculuk laboratuvarı sayesinde Diyarbakır'da sertifikalı tohum üretimi ve buna bağlı olarak tarımsal üretimi ve kaliteyi artırıyoruz. Açılışını yaptığımız son proje çocuklarımızın, gençlerimizin okuma ve araştırma alışkanlıklarını geliştirecek kütüphaneler inşa edilmesine yönelik. Bu kapsamda 4 ilçemizdeki cami müştemilatları, Kur'an kursları ve atıl durumda bulunan 11 mekanın tadilatı yapılarak bu alanlar gençlerimizin kullanımına sunuldu."

Varank, tarıma, eğitime, sosyal yaşama değer katacak tüm bu projelerin Diyarbakır'a hayırlı olmasını diledi.

İnsan kaynağı potansiyeli, gelişen sanayisi, altyapısı ve kazandırdıkları devasa yatırımlar sayesinde Diyarbakır'ın Türkiye ekonomisine büyük çapta katkı sağlamak için hazır olduğuna dikkati çeken Varank, bundan sonra şehrin tek gündeminin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olduğunu bildirdi.

"ÇOK DAHA GÜZEL ŞEYLERİ GÖREBİLECEĞİZ"

Diyarbakır'ın sanayi, tarım, hayvancılık ve turizm başta olmak üzere birçok alanda potansiyelini harekete geçireceğine, hak ettiği pozisyona ulaşacağına inandığını vurgulayan Varank, şehre her geldiğinde bir adım daha ileriye gittiğini görebildiğini söyledi.

Kentin potansiyelini yakalayabilmesi için daha gitmesi gereken uzun mesafelerin olduğunu da gördüğünü belirten Varank, birlik ve beraberlikle Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde şehre ve şehrin insanına hizmet ederek daha güzel neticeler alınacağının altını çizdi.

Bakan Varank, şöyle konuştu:

"İsteyen gelsin OSB'lerimizi görsün. OSB'lerde üretim yapan firmalarımız nasıl ihracat başarısı gösteriyor, gelsinler buna şahitlik etsinler. Biraz önce sanayici arkadaşımızla sohbet ettik. 'Sayın Bakanım geçen sene 12 ayda yaptığımız ihracatı bu sene 4 ayda yaptık.' dediler. Siz bir şehre huzur, barış getirirseniz ve amacınız o şehre hizmet olursa böyle güzel neticeler ortaya çıkar, yatırımcı buranın potansiyelinden faydalanır. Allah'ın izniyle Diyarbakır'da çok daha güzel şeyleri görebileceğiz. Yeter ki bir ve beraber olalım, bu şehre hep birlikte hizmet edelim. Bu vesileyle açılışını yaptığımız projelerin yürütücü kurumları İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret Borsası ve İl Müftülüğüne şükranlarımı sunuyor, Karacadağ Kalkınma Ajansına katkılarından ötürü teşekkür ediyorum."

Vali Ali İhsan Su da Diyarbakır'ın her alanda hızlı gelişmelere sahip bir il olduğunu belirterek, bir taraftan kamu yatırımları bir taraftan da yerel yönetimlerin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarının hızla devam ettiğini söyledi.

Özel sektör yatırımlarının da hızla sürdüğüne işaret eden Su, Bakanlığın destekleri sayesinde organize sanayi bölgeleri ve tekstilkentte çok önemli çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Diyarbakır'ın hızlı bir gelişim içerisinde olduğunu, bugün de çok önemli 4 hizmeti vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Su, açılışını yapacakları hizmetlerin şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

"YENİ NESİL BÖLGE PLANI ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet yürüttüklerini belirterek, 2014-2023 dönemleri bölge planı ve sonuç odaklı programlar çerçevesinde çalışmaların sürdüğünü, proje destekleri verdiklerini aktardı.

Maral, bugün açılışını yapacakları projelerin ilin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkı sunacak projelerden olduğuna değinerek, "2024-2028 yıllarını kapsayan yeni nesil bölge planı çalışmalarına başladık. İnşallah yakın zamanda siz değerli paydaşlarımızla yoğunlaştırılmış çalıştaylar neticesinde bölge taslaklarını çıkartacak ve Sayın Bakanımıza arz edeceğiz. Projelerin hayata geçmesi ile inşallah şehrimiz sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında hak ettiği yere gelmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Daha sonra projelerin açılışı yapıldı.

Törene, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.