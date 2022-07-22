Bakan Varank: Anadolu’nun çatısından gökyüzünü izleyeceğiz

"ANADOLU'NUN ÇATISINDAN GÖKYÜZÜNÜ İZLEYECEĞİZ"

Antalya'da, Diyarbakır'da ve Van'da ateşledikleri bilim ve teknoloji meşalesini Erzurum'a taşıyacaklarına işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun çatısından hep birlikte gökyüzünü izleyeceğiz. Böylece, bir yandan şehrimizin ekonomik kalkınmasını hızlandırırken diğer yandan da gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturacak, bu kalkınma sürecini daim kılacağız. Zaten biliyorsunuz, Avrupa'nın kendi alanında en büyük teleskobuna sahip olan Doğu Anadolu Gözlemevi'ni Erzurum'da kurduk. Şu anda teleskobun aynalarının yerleştirme çalışmaları devam ediyor. Dünya çapında ses getirecek uzay keşiflerine belki de Erzurum'dan imza atacağız. Biz Erzurum'u güzel ülkemizin mihenk taşlarından biri olarak görüyoruz. Erzurum güçlü olduğunda, Erzurumlu refah içinde olduğunda Türkiye'nin selamete ulaşacağını biliyoruz. Bu sebeple, Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu şehre yatırım yapmaya devam ediyoruz."

AK Parti döneminde kente tarım, şehircilik, eğitim, sağlık ve gençlik başta olmak üzere birçok alan ve sektörde 50 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarının altını çizen Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ilde reel ekonominin gelişmesi, üretimin ve istihdamın artması için yoğun çaba içerisinde olduklarını vurguladı.

Bu amaçla sanayi bölgelerinden Ar-Ge ekosistemine, KOBİ'lerden bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda etkili politikaları tasarlayıp uygulamaya geçirdiklerini ifade eden Varank, "Mesela, 2002'den bu yana ilimizdeki 3 OSB'nin altyapılarını geliştirmek üzere 52 milyon lira kredi desteği sağladık. Bu sayede OSB'lerde üretim yapılan parsel sayısını 2 kat artışla 111'e, istihdamı da yaklaşık 10 kat artışla 7 bine çıkardık. Benzer şekilde, 128 milyon liralık yatırımla 4 yeni sanayi sitesini ilimize kazandırdık. Böylece, Erzurum'daki KSS sayısını 8'e, buralardaki istihdamı da 2 kat artırarak 4 bine yükselttik." diye konuştu.

Bakan Varank, güncel fiyatlarla 75 milyon lira yatırım yaparak Erzurum'a bir teknopark kazandırdıklarını anımsatarak, ayrıca kentte KOSGEB'le 4 binin üzerinde KOBİ'ye güncel rakamlarla 155 milyon lira destek sağladıklarını belirtti.