Bakan Varank: İMECE’nin yerlilik oranı yüzde 90’a ulaşmış durumda

Türk oyun sektörünün de aldığı yatırımlar ve gerçekleşen satın almalarla dünyada ön plana çıktığını belirten Varank, "Türkiye'de oyun pazarının büyüklüğü 1,2 milyar dolara yükselirken; dijital oyuncu sayısı 42 milyona ulaştı. Sadece son 5 yılda ülkemizde oyun alanında 800'e yakın start-up kuruldu. Türkiye'de geliştirilen oyunlar dünyanın en çok hasılat yapan oyunları arasına girmeye başladı. Bugün artık küçücük bir start-up, kısa sürede büyüyerek en köklü global şirketlerin onlarca yılda ulaşabildiği seviyelere kolaylıkla gelebiliyor. Oluşturdukları katma değer ve sağladıkları istihdam sayesinde ekonominin itici gücü olabiliyor. Dolayısıyla biz de yüksek teknoloji başta olmak üzere tüm alanlarda başarılı girişimlerin kurulmasını teşvik ediyoruz" diye konuştu.



'YENİ UNİCORNLAR ÇIKARACAK'



Varank, açılışı yapılan merkezin, girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için finansman, eğitim, mentorluk, iş birliği, geliştirme ve yatırımcılarla buluşturma gibi hizmetler sunacağına işaret ederek, "Ofis, ekipman ve altyapı desteği sağlayacak ve araştırmacıları, öğretmenleri, eğitim teknolojileri firmalarını, girişimcileri ve potansiyel yatırımcıları bir araya getirecek. Teknoloji girişimciliği alanında hizmet verecek bu kuluçka merkezinin, yeni unicornlar çıkarttığına hep beraber şahit olacağız, ben buna yürekten inanıyorum" dedi.



Türkiye'nin teknoloji tabanlı işlerde ciddi bir sıçrama yakaladığını; ancak ülke potansiyelinin gelinen noktanın üzerinde olduğunu söyleyen Varank, bu doğrultuda da Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu ortaya koyduklarını ifade etti.



'TEKNOPARK SAYISINI 98'E ÇIKARDIK'



Milyar dolar değerlemeye ulaşan yeni 'turcorn'lar kazandırabilmek amacıyla 'Turcorn 100 Programı'nı başlattıklarını söyleyen Varank, "Dünyanın en gelişmiş 20 ekosistemi arasında yer alarak 15 Turcorn ve 5 Decacorn çıkarmayı hedefliyoruz. Kurduğumuz teknoparklar, kuluçka merkezleri ve TEKMER gibi altyapılarla yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini sağlıyoruz. Buralarda, girişimciler ile işletmeler, üniversiteler, yatırımcılar ve araştırma altyapıları arasında iş birliği imkanları oluşturuyoruz. Bakınız, 2002 yılında sadece 2 olan teknopark sayısını yaptığımız yatırımlarla 98'e çıkardık. Bugün geldiğimiz noktada teknoparklarımız 92 bin Ar-Ge personelinin çalıştığı 9 binden fazla girişime ev sahipliği yapan, milyarlarca dolarlık ihracatın gerçekleştiği, yapay zeka, oyun, sağlık, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda kritik projelerin yürütüldüğü; birçok başarı hikayesinin yazıldığı alanlara dönüştü" ifadelerini kullandı.



'İMECE YÖRÜNGEYE YERLEŞTİ'



Muhalefeti teknoloji vaatleri üzerinden eleştiren Varank, "Bu metne baktığınızda bırakın yeni politika ve proje önerilerini, daha ülkemizde şimdiye kadar neler yapılmış, Türkiye'nin gerçek fotoğrafı nedir bunu bile göremediklerini anlıyoruz. 'Türkiye'nin uydu geliştirme çalışmalarını hızlandıracak, bu alandaki teknolojilerin yerlilik oranını en az yüzde 50'nin üzerine çıkaracağız' diyorlar. Onlar söyleye dursun, biz cumartesi günü Türkiye'nin ilk metrealtı çözünürlüklü yerli ve milli yer gözlem uydusunu başarıyla uzaya fırlattık. Milli gururumuz İMECE, yörüngeye yerleşti. Şimdi 97 dakikada bir, günde 14 kez, dünyanın etrafında dönüyor. İMECE uydumuzun yerlilik oranı 50 değil, yüzde 90'a ulaşmış durumda. Çünkü biz İMECE'nin içerisindeki ekipmanlarını da yerli ve milli olarak ürettik" diye konuştu.



Bakan Varank'ın konuşmasının ardından, teknoloji merkezlerinin açılışını temsilen kurdele kesildi. Daha sonra merkezdeki girişimcileri ziyaret eden Varank, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.