Bakan Varank: Türkiye, yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline geldi.

Bakanlığın bütçe sunumunu gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yatırımcılar için cezbedici bir merkez haline geldiğine dikkat çekerken yeni yatırım projeleri sayesinde cari açığı 9 milyar dolara düşürmeyi hedeflediğini açıkladı.

Varank, sunumunda şunları söyledi:

"Türkiye, yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline geldi. Yatırım maliyetlerini azaltmak üzere, sadece bu yıl sonuna kadar yapacağımız destek ödemesi 4 milyar liradan fazla. Güncellediğimiz Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi sayesinde daha fazla destekten yararlanan ilçe sayısı 267'den 337'ye yükseldi. Artık, Doğu-Batı fark etmeksizin Türkiye'nin dört bir yanında yeni yatırımlar yapılıyor. Bu sene; sağlık teknolojileri, yenilenebilir enerji, savunma sanayi, elektrikli araçlar ve batarya üretimi gibi kritik alanlarda yapılacak 10 yeni yatırım için proje bazlı destek kararı aldık.201 milyar liralık yatırımla hayata geçecek bu projeler sayesinde cari açığımızı 9 milyar dolar düşürmeyi hedefliyoruz."

"TOGG'UN 115 TEDARİKÇİSİNDEN 86'SI YERLİDİR"

"Togg; Türkiye'deki üretim altyapısının ve Türk mühendislerinin kabiliyetlerinin hangi noktalara geldiğini gösteren en güzel örneklerden biridir. Otomotiv sektörünü ve tedarik endüstrisini kökten dönüştürme potansiyeline sahip müstesna bir projedir. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki; Togg'un 115 tedarikçisinden 86'sı yerlidir. Fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait olduğu için, bu yerlilik oranlarını çok daha yukarılara taşıyabilmek yine bizim elimizde.Yüce Milletimizin, bu teknoloji harikası aracı bir an önce yollarda görmek için sabırsızlandığını da biliyoruz. Bu amaçla, elektrikli araçların kullanımını yaygınlaştıracak şarj istasyonlarının kurulumu noktasında geçen sene sözünü verdiğimiz adımları attık. Uygulamaya aldığımız Elektrikli Araçlar Hızlı Şarj İstasyonu Destek Programı'yla, Nisan ayına kadar 81 ilimizde 1571 şarj istasyonu kurulacak. Biz Togg'un doğuştan elektrikli olması gerektiğini söylerken, esasında bir vizyon ortaya koymuştuk. Türkiye'nin elektrikli araçlar ve batarya teknolojilerinde global bir üretim üssü olabileceğini dile getirmiştik. Hamdolsun bu yolda somut çıktılar görüyoruz. Ford Otosan'ın Gölcük'teki 24,6 milyar liralık yeni yatırımıyla, yılda 210 bin elektrikli araç üretilecek. Toyota, yeni nesil şarj-edilebilir hibrid otomobil ve batarya üretimi için yaklaşık 7 milyar liralık yatırımını Sakarya'da hayata geçiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla verilen Proje Bazlı Teşvikler sayesinde başlayan tüm bu yatırımlar, bizi "Karbon-nötr Türkiye" hedefimize de bir adım daha yaklaştıracak." dedi.