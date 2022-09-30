Bakan Yanık erişilebilirlik standartlarına dikkat çekti: Denetim noktasında elimizden geleni yapıyoruz

"SOSYAL HİZMET VE YARDIM ALANINDAKİ POLİTİKALARLA ÜLKEMİZ DÜNYAYA ÖRNEK"

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini üstlenmekten onur duydukları Engelsiz Yaşam Fuarı'nın alanında Türkiye'de ilk ve tek, dünyada ise 6. fuar olma özelliğini taşıdığını aktaran Yanık, "Engelsiz Yaşam Fuarı, rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişmede engelleri en aza indirmek, sosyal hayatın her alanına entegrasyon ve engellilerin hayat standartlarını maksimum seviyeye taşımak bakımından çok önemli katkılar sağlıyor." dedi.

Bakan Derya Yanık, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin engelli bireylerden oluştuğunu, Türkiye'de engelli bireylerin nüfusa oranının yüzde 7 civarında olduğunu anlatarak şunları söyledi:

"Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, yaklaşık 1 milyar engellinin yüzde 80'i gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. Engelli nüfusun yüzde 46'sı ise 65 yaş ve üzeri kişilerden oluşuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, engellilerin şiddete maruz kalma olasılığı 4 ila 10 kat arasında artıyor. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sosyal hizmet ve sosyal yardım alanında geliştirdiğimiz vizyoner politikalarla ülkemiz bu konuda dünyaya örnek ülkelerden birisi haline geldi. Hükümetimiz ve Bakanlığımız, engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam, etkin ve doğal katılımını sağlamak üzere eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda kelimenin tam anlamıyla sosyal devrimlere imza attı. Hak temelli ve fırsat eşitliğini önemseyen bir bakış açısıyla sorunların üzerine giderek çözüme ilişkin çalışmalarımızı hızlandırdık. Ulaştığımız nokta, yola çıktığımız noktanın fersah fersah ilerisinde. Peki bizim için yeterli mi? Elbette ki hayır. Daha yürüyecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Bütün vatandaşlarımızın aynı sosyal refah seviyesine ulaştığı, kendisini görmek istediği yere vardığı anda biz ancak görevimizi tamamlamış sayacağız kendimizi. Bunun için 20 yıldır yılmadan, yorulmadan çalıştığımız gibi inşallah bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz."

"ERİŞİLEBİLİRLİK STANDARTLARININ GEREĞİNİ YERİNE GETİRELİM"

AK Parti'nin 2002'de hükümet olduktan sonra, 2005 yılında Türkiye'nin ilk Engelliler Kanunu'nu çıkaran siyasi irade olduğuna işaret eden Yanık, 2007'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu dile getirdi.

Bakan Yanık, engellilerin eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebildikleri bir toplum inşa etmede yol haritaları olan 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'ni de geçen yıllarda ilan ettiklerini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020'yi "Erişilebilirlik Yılı" ilan etmesinin de hedeflerine ulaşmalarında kendilerine önemli bir ivme kazandırdığını ifade etti.

Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü (ERDEM) projelerinden de bahseden Yanık, izleme ve denetlemeyi vatandaşların başvurularını da kapsayacak şekilde yürüttüklerini, denetimler sonucu uygun görülen bina, açık alan ve toplu taşıma araçlarına erişilebilirlik belgesi verdiklerini anlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2022 Ağustos ayı itibarıyla toplam 2 bin 817 binaya erişilebilirlik belgesi verdiklerini belirten şöyle konuştu:

"Erişilebilirlik standartlarının yakalanmasını Bakanlık olarak çok önemsiyoruz. Takip ve denetim noktasında da elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bu toplantıyı da bir fırsat görerek özellikle bu noktada büyük binalar yapan gerek mimarlar, projeyi oluşturanlar, gerek icra noktasında inşaat mühendislerimiz, müteahhitlerimiz, hayata geçirenlere şunu hatırlatmak istiyorum: Lütfen, erişilebilirlik standartlarına dikkat edelim. Lütfen, bu standartların gereğini yerine getirelim çünkü erişilebilirlik standartları yakalanmazsa engelli bireylerimiz, herhangi bir engelli grubundan bahsetmiyorum, görme engelli, fiziksel engelli, ortopedik engelli değil, bütün engel gruplarındaki vatandaşlarımızın ciddi sıkıntılar yaşadıkları bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda evet bizim kamu kurumları olarak sorumluluklarımızı yerine getirmemiz zorunlu. Buna mecburuz ama aynı zamanda toplumsal farkındalığın da oluşması, bu anlamda hiçbir yasal yaptırıma, yasal mecburiyete gerek kalmaksızın bu alanda çalışan insanların kendi farkındalıklarını kendilerinin oluşturup hayata geçirmelerinin çok daha kıymetli, çok daha etkin ve çok daha az maliyetli olduğunu hepimiz biliyoruz."