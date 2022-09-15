Bakan Yanık: Evde Bakım Yardımı ödemelerini yatırmaya başladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmesi düşüncesiyle, 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğine dikkat çekti. Yanık, temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte sosyal hizmet modelleri kapsamındaki Evde Bakım Yardımı'nın 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için 2 bin 354 TL'den 3 bin 336 TL'ye çıkarıldığını aktardı.



'ÖDEMELERİMİZİ YENİ SİSTEM ÜZERİNDEN YAPIYORUZ'



Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıklayarak, "Her ay düzenli bir şekilde engelli vatandaşlarımızın hesaplarına yatırdığımız Evde Bakım Yardımı işlemlerinin takip edildiği elektronik bilgi sistemini bütünleşik sisteme entegre ettik. Ödemelerimizi şeffaf ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayan yeni sistem üzerinden yapıyoruz. Bu kapsamda bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 554 bin vatandaşımız 'Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor" ifadelerini kullandı.



'11 MİLYAR TL EVDE BAKIM YARDIMI YAPTIK'



Bakanlık olarak engelli vatandaşların eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmak için çalıştıklarını ifade eden Yanık, "Hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Bu yapacağımız ödemeyle birlikte bu yılın ilk 8 aylık döneminde ortalama 544 bin kişiye toplamda 11 milyar 353 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nda bulunuyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.