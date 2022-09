Bakan Yanık: Pandemide dünyada yaşlı ölüm oranı bizden 10-20 kat fazla

'PANDEMİDE HAYATINI KAYBEDEN YAŞLI ORANI YÜZDE 4,4'

Bakan Yanık, sosyal yardımlar konusunda dünya ülkelerini de incelediklerini belirterek, "Dünyayı takip ediyoruz ve uluslararası kuruluşlarla yakın çalışan bir bakanlığız. Uluslararası kuruluşlar, dünyanın pek çok farklı yerlerinden uygulama örneklerini gören, takip eden kuruluşlar. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim; Türkiye, sosyal yardımlar ve sosyal destekler, gerçekçi bir sosyal devlet olma noktasında çok iyi bir yerde duruyor. Ama bu yeterli mi? Tabii değil. Biz bu anlamda iyiyi daha iyi hale getirmek için çalışmakla yükümlüyüz.

Sosyal yardıma ihtiyacı olan her bir vatandaşımızın talebini en hızlı bir biçimde karşılamak arzusundayız. Biz her gün yeni bir şey arıyoruz, her gün yeni bir destek kapsamı bulmaya çalışıyoruz. İyi uygulama örnekleri arasında sayılan ülkelerden birisiyiz. Şöyle bir örnekle açıklayayım; sadece pandemi döneminde dünyada gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere yaşlı ölümü yüzde 31 ile 84 arasında. Fransa, İtalya, İspanya'da bakım evlerinden onlarca yaşlı cesedi çıkardılar. Bizde pandemi döneminde hayatını kaybeden yaşlı oranı yüzde 4,4. Bu ciddi bir başarıdır. Gönül ister ki hiç olmasın. Ancak bu kadar büyük bir salgının sonuçları elbette olur" ifadelerini kullandı.