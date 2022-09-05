Bakan Yanık: Pandemide dünyada yaşlı ölüm oranı bizden 10-20 kat fazla

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımların belli kategorilere göre yapıldığını, bunların da bölgesel, sosyal, ekonomik, yaşlı ve genç nüfusa göre değerlendirildiğini anlattı. Sosyal yardımların özellikle bölgesel anlamda farklılıklar oluşturduğunu belirten Yanık, yaşlı nüfusun daha yoğun olduğu yerlerde yaşlı bakımının, genç nüfusun daha yoğun olduğu yerlerde çocukların desteklenmesinin ön plana çıkacağını söyledi.

Bu anlamda hazırlanan sosyal ekonomik destek hizmetinin çok önemli bir sosyal yardım başlığı olduğunu vurgulayan Bakan Yanık, "Mesela sadece yoksulluk sebebiyle devlet bakımına alınması gereken bir çocuk varsa; taciz ve şiddet yoksa normalde devlet bakımına almamız lazım. Ama biz diyoruz ki; bu çocuk ailesinin yanında kalsın, biz çocuğun bakım giderlerini ailesine temin edelim. Ve bu desteğimiz de 2 bin 332 lira ki az bir rakam değil. 147 bin çocuğumuz yararlanıyor. 2021'de sadece Sosyal Ekonomik Destek için yaklaşık 2 milyar TL ödemişiz" dedi.