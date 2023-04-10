Bakan Yanık: Türkiye Yüzyılı farkındalığın arttığı bir yüzyıl olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Yüzyılı'nın, kadın-erkek dayanışmasının, sevgi ve merhametin, toplumsal adaletin güçlendiği, farkındalığın arttığı bir yüzyıl olacağını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Foto Muhabirleri Derneği işbirliğinde düzenlenen yarışmada dereceye giren fotoğrafların yer aldığı "100. Yılda Türk Kadını Fotoğraf Sergisi", Esenboğa Havalimanı TAV Galeri Sergi Alanı'nda açıldı.

Açılışta konuşan Bakan Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptıkları çalışmalara değinerek, depremin ilk anından itibaren afetzedelerin yanlarında olduklarını, çalışmaların devamlılığını sağlayacak planlamaları da yaptıklarını belirtti.

Aile ve toplumun temeli olarak gördükleri kadına yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Yanık, toplumun da kadına verilen değerle yükseleceğine inandıklarını dile getirdi. Derya Yanık, kadına verilen değeri, aileye ve insanlığa verilmiş bir değer olarak kabul ettiklerini kaydetti.

Kadınların kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarında üstlendiği sorumluluk duygusuyla, milleti Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya devam edeceğine inandığını söyleyen Yanık, "Türkiye Yüzyılı, kadın-erkek dayanışmasının, sevgi ve merhametin, toplumsal adaletin güçlendiği, farkındalığın arttığı bir yüzyıl olacak. Türkiye Yüzyılı, aile ve toplumun temeli, ekonomik ve sosyal kalkınmanın öznesi, özgüveni yüksek kadınların yüzyılı olacak." diye konuştu.

Bakan Yanık, fotoğrafın, geçen 100 yılda oluşan görsel hafızada çok önemli bir yer tuttuğunu, Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin de 1985'ten bu yana çok önemli bir bellek inşa ettiğini vurguladı.

Bu kapsamda, Cumhuriyetin 100'üncü yılında, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ile millete yeni bir hafıza hediye etmeyi hedeflediklerini anlatan Yanık, şöyle devam etti:

"100. Yılda Türk Kadını Fotoğraf Yarışması'nda, sosyal, kültürel, bilimsel, sportif ve benzeri alanlarda kadınların yaptığı faaliyet ve çalışmalardan çekilmiş fotoğraflar ile Bakanlığımızın çalışma alanında ve faaliyetlerinde yer alan kadınları yansıtan fotoğraflar değerlendirmeye alındı. Yarışmaya, 420 fotoğrafçının, 3 bin 59 kare fotoğrafla katılması jürinin işini zorlaştırsa da bizi ayrıca mutlu etti. Yapılan uzun değerlendirmeler, harcanan yoğun mesai, bazı fotoğrafların defalarca değerlendirilmesi sonrasında 100. Yılda Türk Kadını Fotoğraf Yarışması birinciliğini, Kovid-19 salgını sırasında Kovid-19'a yakalanan annelerin bebekleriyle ilgilenen hemşire Ece Özcan'ın olduğu kareyle Uğur Yıldırım aldı."

Yanık, Genç Kadınlar Eskrim Kılıç Milli Takım Kaptanı Nisanur Erbil'in portresiyle Selahattin Sönmez'in ikinci olduğu yarışmada, Mehmet Yılmaz'ın, İzmir Güzelyalı Köprüsü'nde spor yapan kadın fotoğrafıyla üçüncülüğü kazandığını bildirdi.

Bakan Yanık, jüri tarafından değerlendirilen 35 fotoğrafın da mansiyon, etkileşim ve sergileme kategorilerinde öne çıktığını belirterek, serginin 23 Nisan akşamına kadar ziyaret edilebileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Sergiyi gezen Yanık, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel'den fotoğraflar hakkında bilgi aldı.