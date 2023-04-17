Bakan Yanık: ’Vefa Projesi’ için 371,9 milyon TL kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlı ve engelli vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için hayata geçirilen 'Vefa Projesi' ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Yanık, proje ile ihtiyaç sahibi olup kişisel bakımlarıyla temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli vatandaşlar ile ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenlerin ev ve kişisel temizliklerinin sağlandığını bildirdi. Bakan Yanık, ülke genelinde uygulanan proje kapsamında bu yıl için 1,5 milyar TL kaynak ayırdıklarını belirterek, "Bu kaynağın ilk ödemesini ocak-mart aylarını kapsayacak şekilde vakıflarımıza aktarmıştık. Şimdi de nisan-haziran aylarında 'Vefa Projesi' kapsamında kullanılması için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına toplam 371,9 milyon TL kaynak aktardık" dedi.



Program kapsamında öncelik sırasının ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarda olduğunu belirten Bakan Yanık, "'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz ile hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan 60 yaş üstü kişi ve kişilerin yaşadığı haneler, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan kişilerin bulunduğu hanelerde ihtiyaçları karşılıyoruz.

Buna ek olarak hanede yaşayan kişi sayısı fazla olan haneler, 3'ten fazla 16 yaşından küçük çocuğu olan kişilerin yaşadığı sosyal yardım yararlanıcısı tek ebeveynli haneler ile yüzde 40 ila yüzde 69 oranında engelli raporu olan kişilerin yaşadığı haneleri de bu hizmetimizden faydalandırıyoruz" ifadelerini kullandı.



Bu yıl içerisinde 'Vefa Projesi' kapsamında 7 binden fazla personelin sahada görev almasını planladıklarını belirten Bakan Yanık, "Böylece 127 bini aşkın yaşlı ve engelli vatandaşımızın evdeki temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz" dedi.