Bakan Yardımcısı Suver: Enerji Kimlik Belgesi ile enerji faturalarını en az yüzde 20 düşüreceğiz

"YEŞİL SERTİFİKA SİSTEMİNİ KULLANIMA HAZIR HALE GETİRDİK"

Ülkemiz olarak yeşil bina markamızın belirlendiğini belirten Bakan Yardımcısı Hasan Suver, "Yeşil binaların değerlendirilmesi, derecelendirilmesi ve sürdürebilirliğinin tasdikini sağlayan yerli ve milli uygulama olarak 'Yeşil Sertifika' sistemini kullanıma hazır hale getirdik. Bu sistem sayesine bir binanın tasarımından kullanımına kadar geçen bütün süreçleri değerlendirebiliyoruz. Yeni yeşil sertifika sistemi binaların tasarım, yapı malzemeleri, iç ortam kalitesi, enerji verimliliği, su ve atık yönetimi ile inovasyon alanlarında değerlendirebileceğinden dolayı bu konularda faaliyet gösteren malzeme üreticilerinin de olumlu yönde etkileyecektir. Yeşil bina sertifikasına sahip binalar ve yerleşimler prestij yapılar olacaktır. Böylelikle yaşam alanlarımızın kalitesi artacak marka şehirler oluşturacağız. Yeşil binalar için bütünleşik bina tasarımı, yapım ve yönetimi yapı malzemesi ve yaşam döngüsü değerlendirmesi iç ortam kalitesi, enerji kullanımı ve verimliliği, su ve atık yönetimi gibi konularda değerlendirmeler yapıyoruz. Aynı şekilde yerleşim yerleri içinde bölgesel ve yakın çevre profili, sürdürülebilir arazi kullanımı, ekoloji ve afet yönetimi, ulaşım ve hareketlilik, kentsel tasarım sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik başlıklarında değerlendirmeler yapıyoruz" şeklinde konuştu.