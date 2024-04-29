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Giriş Tarihi: 29.4.2024 16:43

Bakan Yumaklı: Makine ve ekipman parkıyla AFAD'ın en güçlü destekçisiyiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlık olarak makine ve ekipman parkıyla AFAD'ın en güçlü destekçisi olduklarını vurgulayarak, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) DSİ'ye devredilen 111 araçla beraber 816 iş makinesine ulaşmış olacağız, böylece yaklaşık 5 bin 800 ağır iş makinesine sahip olmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

AA
Bakan Yumaklı: Makine ve ekipman parkıyla AFAD’ın en güçlü destekçisiyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AFAD Başkanlığında yapılan AFAD-DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlık olarak, makine ve ekipman parkıyla AFAD'ın en güçlü destekçisi olduklarını anlattı.

"GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

DSİ'nin makine parkını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlendirmeye devam edeceklerine işaret eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Taşkınlarla mücadele söz konusu olduğunda akla ilk gelen kurum DSİ. Taşkın problemi olan bütün havzalarda çalışma yapıyoruz. Yapısal tedbirlerin yanı sıra yapısal olmayan tedbirleri de hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar 10 bin 765 tesis inşa ederek taşkınların etkilerini elimine ettik. DSİ'nin taşkınla mücadelesinde 'Yeşil Karıncalar' olarak anılan iş makinelerinin önemi son derece büyük."

Yumaklı, DSİ'nin ülke genelinde makine, ekipman ve tecrübeli çalışanlarıyla can ve mal emniyetini sağlamak için çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

"DSİ, AFAD KOORDİNASYONUNDA ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARINA AKTİF KATILIYOR"

DSİ'nin aynı zamanda AFAD koordinasyonunda arama ve kurtarma çalışmalarına da aktif katıldığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Son olarak DSİ, 6 Şubat depremlerinde AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen tüm çalışmaların en önemli paydaşı olmuştur. AFAD'tan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne devredilen 111 araçla beraber 816 iş makinesine ulaşmış olacağız, böylece yaklaşık 5 bin 800 ağır iş makinesine sahip olmuş olacağız."

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Bakan Yumaklı: Makine ve ekipman parkıyla AFAD'ın en güçlü destekçisiyiz
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