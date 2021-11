Bakanlardan girişimcilere destek sözü

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Turkuvaz Medya Grubu'nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından online olarak gerçekleştirilen '5. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde girişimcilere destek sözü verdi. Bakan Varank "Küresel piyasada adından söz ettirecek yeni Türk markaları çıkaracak cesur girişimcileri ve yenilikçi fikirleri desteklemeye devam edeceğiz" derken, Bakan Kasapoğlu ise "Tüm imkânlarımızla girişimcilik ekosistemini büyütmenin, gençlerimizi bu alanda güçlendirmenin gayretini gösteriyoruz" dedi.



Haftalık tek ekonomi dergisi Para'nın düzenlediği 5. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra 4 özel oturum ve 5 panelde toplam 25 konuşmacı çok özel sunumlar yapacak.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pandeminin gölgesinde geçmiş olmasına karşın 2021'in girişim ekonomisi açısından tarihi bir yıl olduğunu, girişim ekonomisinin geçen yıla kıyasla 10 kat daha iyi bir performans göstererek tüm zamanların en iyi yatırım rakamlarına ulaştığını söyledi. Varank "Yılın ilk 3 çeyreğinde 206 girişim, 1 milyar 400 milyon doların üzerinde yatırım aldı. Bu performansla birçok Avrupa ülkesini geride bıraktık" dedi.

Bakanlık olarak sanayi ve teknoloji stratejisinde 2023 yılına kadar Türkiye'den 10 unicorn çıkarma hedefi koyduklarını hatırlatan Varank "Daha bugünden yolu yarıladık. 5 teknoloji girişimi 1 milyar dolar değerlemeyi aştı. Üstelik decacorn seviyesine ulaşan şirketlerimiz de oldu. Genç kardeşlerime tavsiyem kariyer tercihlerini girişimcilikten yana kullanmalarıdır. Devlet olarak sağladığımız imkânlarla, sizlerin gayretleri birleştiğinde emin olun Türkiye'de daha nice küresel markalar filizlenecektir" diye konuştu.

Teknoparklar, kuluçka merkezleri, TEKMER aracılığıyla girişimcilere sağlanan destek ve imkânlarla ilgili bilgiler paylaşan Bakan Mustafa Varank, teknoparkların en yenilikçi, en ileri teknolojilere yönelik projelerin yürütüldüğü, rekabetçilik kültürüyle birçok başarı hikayesinin yazıldığı bölgeler olduğuna dikkat çekerek, şunlyarı söyledi:

"Türkiye'nin ilk unicorn'u olan PeakGames, bir Teknopark'ta filizlendi. Erken aşamadaki girişimlerin maddi ve manevi anlamda sağlıklı büyümeleri için kuluçka merkezleri kuruyoruz. Bugüne kadar 30'un üzerinde kuluçka merkezinin kuruluşunu destekledik. Genç girişimciler şirketleşmeden önce buralarda yer alarak diğer start-up firmalarıyla etkileşim kuruyor, iş fikirlerini test edebiliyorlar. TEKMER gibi yapılanmalarla da yine genç girişimcileri uygun kiralama imkânından ve tesislerin ortak kullanımından faydalandırıyoruz. Buradaki girişimciler kaynaklara erişim, danışmanlık, eğitim gibi hizmetleri ücretsiz alabiliyorlar."

TECH-INVESTTR'DEN 28 GİRİŞİMCİYE 186 MİLYON TL YATIRIM

Bakan Varank, Bakanlık olarak fiziki imkânların yanında girişimcileri besleyecek olan girişim sermayesi fonları oluşturduklarına da değindi. Girişimciliğin en temel sorunlarından birinin finansmana erişim olduğuna değinen Mustafa Varank şunları söyledi:

"Özellikle erken aşamadaki girişimlerin yatırımcıya ulaşması, onları ikna etmesi yahut bankalardan kredi bulması kolay olmuyor. İşte bu noktada düğümü çözen girişim sermayesi fonları oluyor. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak gerek yatırımcısı olduğumuz gerek desteklediğimiz fonlarla girişimler için kaynak oluşturuyoruz. Bunların başında TÜBİTAK'la Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğinde kurduğumuz Tech-InvestTR geliyor. Tech-InvestTR, Türkiye'de yatırım yapacak fonlara katkıda bulunduğumuz 'fonların fonu' mekanizması. Bugüne kadar 28 genç girişim Tech-InvestTR programı vasıtasıyla 186 milyon liralık yatırım aldı. Benzer şekilde Teknoloji ve İnovasyon Fonu'yla girişimlere ve girişim sermayesi fonlarına şimdiye kadar 70 milyon lira destek sağladık. Bunlara ek olarak Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK ve KOSGEB aracılığıyla girişimcilere birçok mali destek de sağlıyoruz. Tüm genç girişimciler yatırımadestek.gov.tr sayfasını ziyaret ederek detaylara ulaşabilir."

Konuşmasında gençlere çağrıda bulunan Varank "İşin özü şudur, siz yeter ki kendimizi geliştirin, yenilikçi fikirler üretin, biz tüm imkânlarımızla, tüm zorlu süreçlerde sizlerin yanındayız. Eğitimden işyerine, mentorluktan finansmana kadar her konuda sizlerin işini kolaylaştıracak araçlarımız mevcut. Dilediğiniz zaman KOSGEB'in, TÜBİTAK'ın, Kalkınma Ajanslarının kapısını çalmaktan ya da doğrudan Bakanlığımıza müracaat etmekten lütfen çekinmeyin" diye konuştu.

Varank konuşmasını "2021'in orta vadede nitelikli büyüme dönemine girdiğimiz kritik bir yıl olarak görüyoruz. Yılın bu zamanına kadarki üretim, ihracat, istihdam ve yatırım performansımız da bunu doğrular nitelikte. Yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimlerimizin katkılarıyla hedeflerimize çok daha hızlı ulaşacağımızın farkındayız. 2022 yılı itibariyle çok daha sağlıklı bir döneme gireceğiz. Küresel piyasada adından söz ettirecek yeni Türk markaları çıkarmak üzere cesur girişimcileri, yenilikçi fikirleri desteklemeye devam edeceğiz" sözleriyle bitirdi.



'GİRİŞİMCİLİK 21'İNCİ YÜZYILIN EN POPÜLER KAVRAMI'

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu girişimciliğin 21. yüzyılın en popüler kavramlarından biri olduğunu, bu kavramın gençler için hem önemli bir kariyer fırsatı ve hedefi, hem de yükselen bir trendi ifade ettiğini söyledi. Tarih içinde ülkeler arasındaki ticarette ekonomik sistemin yapı taşı olan girişimcilerin günümüz ekonomisinde de çok önemli bir paya sahip olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Küresel beşeri dünyada birbiriyle entegre olan ülkeler arası ilişkiler salt devletler arasında değil, halklar arasında da ekonomik sosyal ve kültürel bağların kuvvetlenmesine ve etkileşimin artmasına yol açtı. Özellikle günümüz dünyasında internet sayesinde yerelle sınırlı kalmayan girişimcilik faaliyetleri beraberinde de girişimcilerin daha bilgili ve dinamik olmalarını da gerektirmeye başladı. Bir başka ifadeyle girişimcinin artık nitelikli ve yeni teknolojilerin kullanım becerisine sahip olması, işletmesinin devamlılığı ve işletmesinin gelişmesi için bir gereklilik haline geldi. Girişimci merak eden, araştıran, değişime hızlı adapte olma kabiliyetine sahip insandır. Bu nedenle girişimci perspektiften hayata yaklaşan herkesi sadece kendisi için değil ailesi, çevresi ve ülkesi içinde değer ürettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü girişimci yenilikçi ve üretkendir, risk alır öncü olur, rekabetçi düşünür ve sorun çözme odaklı yaklaşır. Bir doğal kaynak onun size maliyetini 5 misli üretemezken bir girişimci size ülkeye maliyetinin 500 katını hatta 5000 katını bile kazandırabilir. Her yönüyle girişimci başlı başına bir değerdir."

Türkiye'nin son 19 yılda her alanda olduğu gibi girişimcilikte, özellikle yeni nesil dijital girişimcilik alanında çok önemli seviyelere geldiğini ifade eden Kasapoğlu, "Yerli girişimlerimiz önemli rakamlarda yatırımlar alıp, ciddi başarı tablolarını, başarı hikâyelerini ortaya koyuyor. Bir start-up şirketinin 2020 küresel girişim ekosistemi raporunda Türkiye, ilk 100 yükselen ekosistem içerisinde 16'ncı sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda Alibaba'dan ciddi miktarlarda yatırım alan e- ticaret platformu Trendyol 2020 yılında 347 milyon ürün satışı gerçekleştirdi. Biggames 1,8 milyar dolar değerlemeyle Zignagames'e satılarak ilk unicornumuz oldu. Üstelik bu başarıyı tüm dünyanın pandemi süreci içerisinde kıvrandığı 2020 yılı içinde elde etti. 2021 yılında Getir aldığı yatırımlarla ve ortaya koyduğu uluslararası başarılarla küresel anlamda adından söz ettiren girişimlerimizden oldu" diye konuştu.

Her yıl yeni binlerce start-up projelerinin bu şekilde girişimlerle ortaya çıktığını belirten Bakan Kasapoğlu, gençlerin fikir, proje ve hayalleri ile yarınlar için önemli bir irade, önemli bir umut ortaya koyduklarına dikkat çekti. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalıştıklarının altını çizen Kasapoğlu açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Gençlik merkezlerimizde teknoloji ve inovasyon temalı eğitimlerimiz var. Dil eğitimleri, algoritma ve kodlama, robotik, yazılım, mobil uygulama, geliştirme atölyeleri, gençlerimizin yenilikçi bakış açılarını desteklemek için çok önemli gördüğümüz çalışmalarımız. Bu yıl 27 ilde 36 atölye daha açarak 'Deneyap' atölye sayımızı 55 ilde 66'ya yükselttik. Binlerce gencimiz bu atölyelerde çalışmalarını sürdürüyorlar. Önümüzdeki yıl 100 'Deneyap' atölyesiyle 81 ilin tamamında hizmet vereceğiz. Buralardan yetişen gençlerimiz önemli ulusal ve uluslararası yarışmalarda ciddi başarılar elde ederek bizleri gururlandırdılar. Gençlik merkezlerimiz adına Teknofest 2021 finallerinde mücadele eden 3 takımımız birinci, bir takımımız ikinci, bir takımımız ise üçüncü oldu. Teknofest'e katılan toplamda 759 genç teknoloji takımına 1 milyon malzeme ve teknik ekipman desteği sağladık. Öte yandan, dijital yayıncılık, inovasyon temalı merkezler ve İHA sürüş eğitimleriyle bugünün teknolojisine hakim ve geleceğin teknolojilerini üretici konumda gençlik hedefimize yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Upshift olarak adlandırmış olduğumuz programla gençlerin inovatif olmasını teşvik edecek sürdürülebilir bir sosyal değer üretmeye destek olduk. Genç ideathon ve hackathon yarışmaları yenilikçi yaklaşımlarımızın en yeni örnekleridir."

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte, gençler için istihdam girişimcilik ve sosyal istikrar projesi faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kasapoğlu, "2021 yılında liseler giriş sınavında yüzde 1'lik dilimde yer alan başarılı öğrencilere akademik girişimcilik alanında güçlendirmeyi amaçlayan ve insanlık yararına teknoloji üretim basamaklarını öğrencilerin kavramasını sağlamak için tasarlamış olduğumuz Limitless Makers programını başlattık. Bu program ülkemizin dört bir tarafındaki başarılı gençlerimizi sistem mühendisliği, yenilenebilir enerji, uzay teknolojileri, yapay zeka, nano teknoloji, nöro bilim ve genetik gibi alanlarda güçlendirmeyi hedefliyor. Bu programı önümüzdeki süreçte de istikrarlı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

'SPOR GİRİŞİMCİLİĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Spor girişimciliği ile ilgili üzerinde titizlikle durdukları bir alan daha olduğunun altını çizen Kasapoğlu, bu alanda TÜBİTAK ile Tekno Girişim protokolüne imza attıklarını duyurdu ve yeni yaklaşımların geliştirilmesi spor girişimcileri ve teknolojinin arttırılmasının amaçlandığı protokolle ilgili lig spor ödüllerini organize edeceklerini de sözlerine ekledi.

"Spor teknoloji ürünlerini ödüllendireceğimiz bu yarışma yapay zekâdan, sensör teknolojilerine, takip sistemlerinden sporcu sağlığı teknolojilerine, giyilebilir teknolojilerden sporcu analiz sistemlerine kadar onlarca alt başlığa sahip' diyen Kasapoğlu, dereceye girecek 5 firmaya bir milyon TL ödül vereceklerine dikkat çekti. Ortaya çıkarılan ürünlerin geliştirilmesi için sermaye desteği sağlayacaklarını belirten Bakan Kasapoğlu, spor araştırmaları ve spor girişimlerinin desteklenmesi konusunu çok önemsediklerini hatırlattı.

Paydaşları ile sıkı bir işbirliği halinde olduklarının altını çizen Kasapoğlu, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla imzaladığımız işbirliği protokolü ile Türkiye'de ilk defa spor araştırmalarında kapsamlı bir çağrı programına çıktık. 10 Eylül'de başlayan programın proje başvuru değerlendirme ve izleme süreçleri başladı. Yani özet olarak tüm imkânlarımızla girişimcilik ekosistemini büyütmenin gençlerimizin bu alanda güçlendirmenin gayretini gösteriyoruz" dedi.

Girişimciliği kovalayan gençlere son olarak bir mesaj da ileten Kasapoğlu "Motivasyonunuzu her daim sağlam tutun, kendinize, fikrinize, çalışmanıza güvenin, sizi sınırlandırmak isteyenlere, size umutsuzluk aşılamaya kalkanlara asla prim vermeyin" diye konuştu.

'YENİ NESİL GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞMALARI SON BEŞ YILDA İVME KAZANDI'

Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, zirvenin açılış konuşmasında, yenilikçilere, stratejik düşünenlere, başarı odaklılara, örgütlenme yetenekleri yüksek olanlara büyük fırsatlar tanıyan bir dönemden geçildiğine dikkat çekti. Yeni nesil girişimcilerin, hiç olmayanı ortaya çıkaran, denenmemişi deneyerek bir proje, fikir veya inovasyonla toplumu etkilemeyi başardıklarını belirten Gebeş, Türkiye'de son on beş yıldır girişimciliğin, bunun son beş yılında da yeni nesil çalışmaların ivme kazandığını ifade etti. "Dünyadaki dijital girişim örneklerinden yola çıkarak ya da tamamen orijinal fikirlerle pek çok gencimiz, yeni işler kurabilmekte, topluma, hayata katkı sağlayan daha önce eşi görülmemiş ürün ve hizmetleri sunabilmektedirler" diyen Gebeş, girişimcilerin finansman sağlayıcılar tarafından da desteklendiklerini vurguladı. Gebeş "Bu gelişim içinde olanları takip etmek ve süreci paylaşmak, bu konularda çalışanları bilgilendirmek ve sıhhatli karar verebilmelerine yardımcı olmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Genç girişimcilerimize destek veren uygulamaların son trendlerini hem dergimiz Para'da içerik olarak vermeye hem de sektör ortaklarını bir araya getirdiğimiz zirvelerimizde anlatmaya özen gösteriyoruz" dedi.

