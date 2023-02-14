Bakanlık duyurdu: 2. bir duyuruya kadar av dönemi durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, deprem felaketinden olumsuz etkilenen yaban hayatı ve yaşam alanlarının korunması amacıyla, kara avcılığını ikinci bir duyuruya kadar ülke genelinde durdurdu.
Bakanlık sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşımda bulundu.
Deprem felaketinden olumsuz etkilenen yaban hayatı ve yaşam alanlarının korunması amacıyla, KARA AVCILIĞI ikinci bir duyuruya kadar ülke genelinde durdurulmuştur. pic.twitter.com/bXJFk7t7v1— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) February 14, 2023