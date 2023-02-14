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Giriş Tarihi: 14.2.2023 16:26

Bakanlık duyurdu: 2. bir duyuruya kadar av dönemi durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, deprem felaketinden olumsuz etkilenen yaban hayatı ve yaşam alanlarının korunması amacıyla, kara avcılığını ikinci bir duyuruya kadar ülke genelinde durdurdu.

Bakanlık duyurdu: 2. bir duyuruya kadar av dönemi durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, deprem felaketinden olumsuz etkilenen yaban hayatı ve yaşam alanlarının korunması amacıyla, kara avcılığını ikinci bir duyuruya kadar ülke genelinde durdurdu.

Bakanlık sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşımda bulundu.

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Bakanlık duyurdu: 2. bir duyuruya kadar av dönemi durduruldu
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