Bakanlık o şehirde konutları açık artırmayla satışa çıkarıyor

"Yeni Evim Projesi"ni açıklayan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; 81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar ile bankalarla garantörlük sözleşmesini imzaladığını ve yeni başlayacak projelerin kampanyaya dahil olacağını açıkladı. Yeni Evim Projesi çerçevesinde 100 bin ailenin ev sahibi olabileceği duyurulmuştu.

KOCAELİ GEBZE'DE 320 KONUT DA AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞA ÇIKIYOR

Bu çerçevede Kocaeli Gebze'de 320 konut da açık artırma ile satışa çıkıyor. Yüzde 40 peşinat, 60 ay vade ile satışa sunulan dairelerin Katma Değer Vergisi'nden (KDV) muaf olacağı bildirildi. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı ile satışa çıkan konutların hemen teslim edileceği de duyuruldu. Vatandaşlar, tanıtım ofislerine giderek örnek daireleri görme imkanına da sahip.