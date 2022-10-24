Bakırçay ovasında ‘Beyaz altın’ zamanı

Büyük bir emek ve alın teri ile Nisan ayında hazırlanmaya başlanan toprak, Ekim sonuna kadar işlendi. Pamuğun serüveninde artık hasat zamanı.

Beyaz örtü ile kaplanan Bakırçay ovasının bereketli topraklarında şu sıralar hummalı bir çalışma var. Çiftçi, Pamuk toplama makineleri ile bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Hava koşullarının güzel gitmesi ve üründeki kalite nedeniyle yüzü gülen çiftçi ise bu yıl pamuktan yana umutlu.





STRATEJİK ÜRÜN

Katma değeri yüksek, sanayi sektörlerine girdi sağlaması nedeniyle stratejik bir ürün olan pamuk hasadı önceden insan gücü yani el ile tek tek toplanarak yapılıyordu ancak hasat artık hem daha kısa sürede toplanması hem de daha ekonomik olması sebebiyle makineler ile gerçekleştiriliyor.

BU SENE YÜZÜMÜZ GÜLDÜ

Uzun yıllardır pamuk üreticisi olan Zeki Serim, "Pamuk üretimi ilk olarak Nisan ayında toprak hazırlığı ile başlıyor. Nisan ayının 20-25'i gibi pamuk tohumu toprakla buluşuyor daha sonra sulama, gübreleme, çapalama ile pamuk bu konuma geliyor. Ekim ayında da pamuğun hasadına başlıyoruz. Pamuk üretimi büyük emek gerektiren bir iş bizim için çok stratejik bir iş pamuk iyi olunca tüm ürünlerin değeri artıyor riskleri de var dolu yağış riski var ama çok şükür bu günleri gördük. Bu yıl hasat döneminde yağış ile karşılaşmadık pamuğumuzun kalitesini yüksek tuttuğu için üreticimizin yüzü güldü." dedi.

İDDİALIYIZ

Pamuk üreticilerinden Aladdin Çalışan ise, "Şu an Türkiye'de pamuk denince akla Aydın Söke geliyor ama pamuk denince Kınık pamuğudur lif ve kalite konusunda Aydın Söke ile yarışır iddialıyız bu konuda. Kınık pamuğumuzun lif ve elyaf oranı bu şekildedir Söke ve diğer pamuklardan çok daha iyi durumda.

Daha önce pamuk hasadımız elle toplanıyordu insan gücü ile yapılmaktaydı tarlaya 15-20 gün gelmek zorundaydık daha maliyetliydi ama makineler ile artık yapılıyor ve 4-5 saatte bitiriyoruz." şeklinde açıklamada bulundu. Tarlada hasat edilen pamuk, ardından işlenmek üzere fabrikalara gönderilecek oradan da hem iç hem de dış pazarda satışa sunulacak.