Bal üretiminden ekonomiye 3.5 milyar lira

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), "Bal Ormanları Eylem Planı" ile Türkiye'deki arıcılık sektörünü büyüterek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Türkiye'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Arıcılık Kayıt Sistemi verilerine göre 8.1 milyon aktif arılı kovan bulunuyor. Türkiye'de ticarete konu bal üretimi yıllık ortalama 110 bin tona ulaştı. Bunun 80 bin tonu çiçek, 30 bin tonu da Basralı kızılçam ormanlarından üretilen çam balı olarak elde ediliyor. Bal verimi bölgelerin nektar, salgı ve polen verimi, arıların ham madde toplama hızı ve yeteneği ile meteoroloji gibi birçok nedene bağlı olarak her yıl değişiklik gösterebiliyor. Bu kapsamda ülke genelinde 2018'de 107 bin ton, 2019'da 114 bin ton, 2020'de 104 bin ton ve geçen yıl 96 bin ton bal üretimi gerçekleştirildi. Bu yıl için de 110 bin ton üretim hedefleniyor. Geçen yıl Türkiye bal ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 36.3 artarak 8 bin 194 tona ulaşırken toplam bal üretiminin ülke ekonomisine katkısı yaklaşık 3.5 milyar lira oldu. Dünya bal üretiminde ikinci sırada yer alan Türkiye'nin toplam üretimden aldığı pay yüzde 6.2 seviyesinde bulunuyor.