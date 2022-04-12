Balık av yasağı 15 Nisan’da başlıyor

İstanbul'da geçen yıl yaşanan Palamut bolluğundan sonra bu yıl da lüfer ve çinekop bolluğu yaşandı. Olta balıkçılarının da bol tuttuğu çinekopların büyümesi ve lüfere dönüşmesi nedeniyle balık tezgahları şenlendi. Geçen yıl 120 lira olan lüferin fiyatı bu yıl tanesi 35 liraya kadar düştü. Balık av yasağının başlamasına kısa süre kala Lüferin tane fiyatı 90 liraya kadar yükseldi.

BALIK AV YASAĞI 15 NİSAN'DA BAŞLIYOR 1 EYLÜL'DE SONA ERİYOR

Balık av yasağının 15 Nisan Perşembe gecesinden itibaren başlayacağını ve 1 Eylül tarihine kadar devam edeceğini belirten Karaköy Balıkçısı Savaş Düzenli, "Geçen yıl denizlerde av yasağının kalkmasının ardından balık tezgahlarında balık bolluğu yaşanmıştı. Palamut önceki sene çok çıktıktan sonda bu yıl da lüfer ve çinekopta bolluk yaşandı. Palamut beklendiği kadar çıkmadı. Hamsi orta derece çıktı. Hamsi bol olduğu dönemlerde tezgahlarda 15 TL'ye kadar düştü. Karaköy balıkçılar çarşısında hamsi ve istavritin kilosu 35 - 40 liradan, palamutun tanesini ise 40-50 liradan satılırken lüfer ise yıllar sonra tanesi 25-30 TL'den satıldı. Bu yıl lüfer ve Çinekopta patlama yaşandı.

Olta balıkçıları dahi büyük boy çinekoplar yakaladılar. Balığa talep çok fazla, vatandaşın genel olarak palamut, istavrit ve hamsiye talebi oluyor. Lüfer bol olduğu zaman diğer küçük balıklar az oluyor. Çünkü lüfer küçük balık öğütücüsüdür. Bu yıl et fiyatlarında artış olması ile birlikte vatandaşlar ucuz olan balıklara yöneldiler. Balık fiyatları ete göre daha uygun olduğu için talepte fazla oldu. Balık av yasağına kısa süre kala bol bol balık tüketmesi gerekir. Balık av yasağı 15 Nisan Perşembe akşamı 24.00'dan itibaren başlayacak Cuma gününden itibaren balık av yasağı başlayıp 1 Eylül tarihine kadar devam edecek. Bu arada olta balıkçılığı ve depolardaki balıklar tezgahlarda satılacak.. Balık fiyatları şu an çok uygun mesela hamsi, mezgit, istavritin kilosu 50 liradan satılıyor. Levreğin tanesi 80 lira, büyük çupranın tanesi 70 lira, deniz çuprası tane 45 lira, lüferin tanesi 90 lira ve Norveç deniz somonunun kilosu 220 liradan satılıyor" dedi.