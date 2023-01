Balık tezgahlarının gözdesi mezgit, somon ve hamsi

Havaların sıcak gitmesi ve Karadeniz'de fırtına olmasına rağmen tezgahlarda balık çeşitlerinin çok olduğunu söyleyen balık satıcıları, vatandaşların ilgisinden de memnun olduklarını belirtti.



"Et ve tavuk fiyatlarına göre balık bedava"



Balık fiyatlarını değerlendiren balık satıcısı Onurcan Köse, "Sezon bol miktarda avlanan balıklarla devam ediyor. Şu an hamsinin fiyatı bizde 40 lira. Hamsinin boyu da büyüdü ve yağlandı. Vatandaşların hamsiye ilgisi de güzel. Onun yanı sıra mezgit balığı satılıyor. Kilosu 25-30 lira arasında. İstavrit 60, barbun 40, somon 70, levrek 140, çupra 100 lira. Etle tavukla kıyaslarsak balık şu an bedava. Bu sezon balıkçının en fazla balık tuttuğu ve sattığı sezon oldu" dedi.



"BALIK BOL, FİYATLAR UYGUN"



Balık satıcısı Mehmet Kılıç ise, "Fiyatlar uygun. Vatandaş sırasıyla en çok hamsi, mezgit, somon, çupra, levrek alıyor. Somon şu anda on numara, gayet güzel. Ortalama 1,5 ay daha böyle devam eder ve sezon biter. Vatandaşlar bu sezon palamuttan dolaplarını bile doldurdu. Vatandaşın dolabında balık koyacak yer kalmadı. Palamut bize şu an dondurucudan geliyor ve 40 liraya satıyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar da fiyatların uygun olduğunu ve bu sene bol miktarda balık tükettiklerini söyledi.