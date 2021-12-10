Balıkçılar hamsi için Gürcistan ve Abhazya’ya gidiyor

Karadeniz'de bu günlerde hamsi avının kesildiğini belirten Balıkçı Recep Denizer, "Deniz suyu sıcaklığının sürmesi nedeniyle hamsinin Karadeniz bölgesinde kalmadığını görüyoruz. Hamsi bu sezon göçünü erken tamamlıyor. Deniz suyu sıcaklığının haricinde avlanan tekne sayısında fazla olduğunu belirten Denizer, hamsi bölgemizde durmayıp, avlanma konusundan dolayı daha sakin olan Gürcistan'a Abhazya'ya göç ederek kendini oralarda gösteriyor. Bu sıralar Türkiye'den Gürcistan'a giden balıkçı tekneleri oralarda bol miktarda balık avlıyorlar" dedi. Gürcistan ve Abhazya'ya giden balıkçıların hamsi avına çıkacaklarını belirten Denizer, "Artık Türkiye'ye Ocak ayının 1'inden sonra Gürcistan'da avlanan hamsiler Türkiye'ye gelebilecek. Şu anda bölgemizden 20 kadar tekne Gürcistan'a giderek avlanıyorlar" diye konuştu.

"HAMSİ AVI 1 EKİM'DE BAŞLASIN"

Bu sezon hamsinin erken başlayıp erken bittiğini ifade ederek hamsi avının 1 Ekim'de başlaması gerektiğini söyleyeni Balıkçı Ahmet Köroğlu ise; "Bu sene hamsi erken başladı erken bitti. Hamsi avına Eylül ayının 1 ve 2.ci gününde başlanılsa avlanma daha çok olur. Devletimizin bu işe müdahale etmesi lazım. Hamsi avının başlama tarihi ile bitiş tarihi arasında çok fark olması lazım. Eylül 1 'de hamsi avına başlanmamalı. Eylül'de hamsi avına başlandığında d bugünlere gelene kadar da hamsi azalmış oluyor." ifadelerini kullandı.

"ÇOK FAZLA UMUTLU DEĞİLİZ"

Ocak 1 itibariyle Gürcistan ve Abhazya karasularında avlanacaklarını fakat hamsinin de orada fazla olacağından umutlarının olmadığını ifade eden Köroğlu, "Hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Birkaç gün sonra Gürcistan'a gideceğiz. Orada da balık olmadığını söylüyorlar. Bu sezon 30-40-60 millerde balık avladığımız zamanlar oldu. 50 millerde giden balık bizim sahillere ya da Gürcistan sahillerine gelmez. Gürcistan'a gidiyoruz ama beklentimiz çok zayıf ve çok umutlu değiliz." dedi.