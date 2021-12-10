Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Balıkçılar hamsi için Gürcistan ve Abhazya’ya gidiyor
Giriş Tarihi: 10.12.2021 11:11 Son Güncelleme: 10.12.2021 11:17

Balıkçılar hamsi için Gürcistan ve Abhazya’ya gidiyor

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Balıkçılar hamsi için Gürcistan ve Abhazya’ya gidiyor

1 Eylül’de başlayan balık av sezonunun ilk aylarında hamsi bol avlanırken, hem vatandaşın hem de balıkçıların yüzünü güldürmüştü. Son günlerde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı hamsi sürüleri deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan ve Rusya kıyılarına gitmesiyle birlikte hamsi avında büyük bir azalma oldu. Bu durum da hamsinin fiyatlarına yansırken Trabzon’da az avlanan hamsi ise tezgahta 40 liradan satılıyor.

Karadeniz'de bu günlerde hamsi avının kesildiğini belirten Balıkçı Recep Denizer, "Deniz suyu sıcaklığının sürmesi nedeniyle hamsinin Karadeniz bölgesinde kalmadığını görüyoruz. Hamsi bu sezon göçünü erken tamamlıyor. Deniz suyu sıcaklığının haricinde avlanan tekne sayısında fazla olduğunu belirten Denizer, hamsi bölgemizde durmayıp, avlanma konusundan dolayı daha sakin olan Gürcistan'a Abhazya'ya göç ederek kendini oralarda gösteriyor. Bu sıralar Türkiye'den Gürcistan'a giden balıkçı tekneleri oralarda bol miktarda balık avlıyorlar" dedi. Gürcistan ve Abhazya'ya giden balıkçıların hamsi avına çıkacaklarını belirten Denizer, "Artık Türkiye'ye Ocak ayının 1'inden sonra Gürcistan'da avlanan hamsiler Türkiye'ye gelebilecek. Şu anda bölgemizden 20 kadar tekne Gürcistan'a giderek avlanıyorlar" diye konuştu.

"HAMSİ AVI 1 EKİM'DE BAŞLASIN"

Bu sezon hamsinin erken başlayıp erken bittiğini ifade ederek hamsi avının 1 Ekim'de başlaması gerektiğini söyleyeni Balıkçı Ahmet Köroğlu ise; "Bu sene hamsi erken başladı erken bitti. Hamsi avına Eylül ayının 1 ve 2.ci gününde başlanılsa avlanma daha çok olur. Devletimizin bu işe müdahale etmesi lazım. Hamsi avının başlama tarihi ile bitiş tarihi arasında çok fark olması lazım. Eylül 1 'de hamsi avına başlanmamalı. Eylül'de hamsi avına başlandığında d bugünlere gelene kadar da hamsi azalmış oluyor." ifadelerini kullandı.

"ÇOK FAZLA UMUTLU DEĞİLİZ"

Ocak 1 itibariyle Gürcistan ve Abhazya karasularında avlanacaklarını fakat hamsinin de orada fazla olacağından umutlarının olmadığını ifade eden Köroğlu, "Hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Birkaç gün sonra Gürcistan'a gideceğiz. Orada da balık olmadığını söylüyorlar. Bu sezon 30-40-60 millerde balık avladığımız zamanlar oldu. 50 millerde giden balık bizim sahillere ya da Gürcistan sahillerine gelmez. Gürcistan'a gidiyoruz ama beklentimiz çok zayıf ve çok umutlu değiliz." dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkçılar hamsi için Gürcistan ve Abhazya’ya gidiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA