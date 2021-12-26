Balıkçılar, istilacı tür balon balığını yakalamak için yarıştı

Ölçümler sonucunda balıkçılardan Veli Serttaş, 790 gram balon balığıyla 1'inci; Tamer Ovalıoğlu 710 gram ile 2'nci; Melih Soydal 260 gram gelen tuttuğu 2 cüce balon balığı ile 3'üncü oldu. Jüri üyeleri tarafından dereceye girenlere madalyaları ve EKDAĞ Düden Balık Çarşısı Sosyal Tesisleri'nde 2 kişilik balık menüsüne ait çekleri verildi.



'POPÜLASYONU HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'



Balon balığının istilacı bir tür olduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy "Ülkemizde en yoğun Akdeniz kıyılarında görülüyor ve popülasyonu her geçen gün artıyor. İklim değişikliğine bağlı olumsuz etkileri devam ediyor. Deniz ekosistemimize ve biyoçeşitliliğe çok zarar veriyor. Yerli türlerimize zarar verdiği için, oltaları, fileleri bile parçaladığı için kontrolü oldukça zorlaşan bir tür maalesef. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak aslan balığı haricinde yaptığımız çalışmalara bugün balon balığını da ilave ettik" dedi.



'DERİSİYLE ÇANTA, AYAKKABI YAPILABİLİYOR'



Bu tarz bir etkinliğin Türkiye'de ilk defa yapıldığını söyleyen Atasoy "İlgi çok yüksek oldu. Denizlerin korunmasına yönelik bir etkinlik olduğu için oltasını kapan geldi. Hatta bir süre sonra başvuruları kapatmak zorunda kaldık. Balon balığını tekrar nasıl değerlendirebiliriz noktasında da çalışmalar yürütüyoruz. Derisiyle çanta, ayakkabı yapılabiliyor. Belki daha farklı materyaller yapılabilir. Çünkü derisinin timsah derisi kadar sağlam olduğu ifade ediliyor" diye konuştu.



YARIŞMA VE FESTİVALLER DEVAM EDECEK



Belediye olarak denizlerin korunmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirten Atasoy, "Bu tür etkinliklerin devam etmesi vatandaşlarımızın isteği haline geldi. İlk yaptığımız aslan balığı etkinliğine yurt dışından dahi talep oldu. Yarışmanın tekrarının ne zaman yapılacağını soruyorlar. Önümüzdeki yıl farklı lokasyonlarda, kıran kırana yarışmalar ve festivallere dönüşecek belki" ifadelerini kullandı.



'AKDENİZ'İN EN TEHLİKELİ TÜRÜ'



Etkinliklerle balon balığının tehlikesine dikkat çekmek istediklerini belirten Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Balıkçılık Teknolojisi Yüksek Mühendisi Merve Karakuş da "Balon balıkları, Akdeniz'in en tehlikeli ve zehirli türleri. Burada vatandaşlarımıza bu balığın tüketilmemesi gerektiği, tüketilirse ölümle sonuçlanabileceğini ama derisinden çok kolay ekonomik girdiler oluşturulabilineceğini anlatmak için buradayız. Bugün tutulan balıklar, ilerleyen dönemlerde nasıl ekonomik girdi oluşturabilir, tekstil sanayinde nasıl değerlendirilebilir, yapılan iş birliği ile sonuca ulaşacak" diye konuştu.