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Giriş Tarihi: 20.2.2024 09:31 Son Güncelleme: 20.2.2024 09:33

Balıkesir'de yapılacak ihale Resmi Gazete'de yayımlandı

Balıkesir'de altyapı, jeotermal ısıtma sistemi ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işi ihale edilecek.

AA
Balıkesir’de yapılacak ihale Resmi Gazete’de yayımlandı

Balıkesir Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Balıkesir Edremit TDİOSB'ye ait jeotermal ısıtma sistemi ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Toplam 640,52 hektar büyüklüğündeki işin ihalesi, 7 Mart Perşembe saat 14.00'te Balıkesir Edremit TDİOSB Müdürlüğünde yapılacak.

İstekliler, teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek.

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Balıkesir'de yapılacak ihale Resmi Gazete'de yayımlandı
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