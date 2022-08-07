Balon Balık tehdidi önleniyor

BALIKÇILAR 56 BİN 78 ADET BALON BALIĞI AVLADI

5 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile destekleme ödeme miktarları artırıldı.

Buna göre, balon balığı türlerinden "Lagocephalus Sceleratus" avcılığı yapan balıkçılara, 200 bin adede kadar adet başına 12,5 lira, diğer türlerini avlayanlara da 1 milyon adede kadar adet başına 2,5 lira destekleme ödemesi yapılması kararlaştırıldı.

Bu destek, önceki yıllarda "Lagocephalus Sceleratus" türü için adet başına 5 lira, diğer balon balığı türleri için 0,5 lira olarak uygulanmıştı.

Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyı illerde istilacı balon balığı türlerinin avcılığını yapan balıkçılara destekleme ödemesi yapılmasına ilk defa 2020'de başlanmıştı.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği bu tarihten itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce uygulanan destekleme kapsamında, balıkçılar tarafından avlanan toplam 56 bin 78 adet balon balığı, bedeli karşılığında teslim alındı.

Bu sayede 5 milyondan fazla yeni balon balığının ekosisteme katılması engellendi.