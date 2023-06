Balparmak Apitera Plus ailesi Arısütü Kapsül ve Propolis kapsül ile büyüyor

Balparmak'ın doğanın mucizesi olarak tanımlanan arı ürünleri ve fonksiyonel özellik gösteren bitkisel ürünlerle buluşturduğu iyi yaşam markası Apitera Ailesi'ne iki yeni ürün katıldı: Apitera Plus Arısütü Kapsül ve Apitera Plus Propolis Kapsül. TÜBİTAK MAM ve Balparmak Ar-Ge Merkezi iş birliği ile geliştirilen Apitera Plus Arısütü Kapsül ve Apitera Plus Propolis Kapsül, kolay tüketilebilen kapsül formuyla günlük beslenmenin bir parçası oluyor.

Apitera Plus Arısütü Kapsül, içerdiği bileşenlerden dolayı arıların ürettiği özel besinlerden biri olan arısütünü bitkisel kapsül formunda sunuyor. Apitera Plus Arısütü Kapsül içeriğindeki arı sütü, biyoaktif bileşenlerinin korunması için liyofilizasyon (dondurarak kurutma) yöntemiyle üretilmiştir. Liyofilizasyon yöntemi ile üretilen arısütü, taze arı sütünün içeriğine oranla konsantre olduğundan aynı miktardaki taze (sıvı) arısütüne göre üç kat daha fazla etken maddeye sahiptir.

Apitera Plus Propolis Kapsül, yerli ve kalite kontrolümüzden geçmiş ham propolislerin alkolle ekstrakte edildikten sonra alkolü tamamen uçurularak, enkapsülasyon teknolojisiyle elde edilen toz propolis içeriyor. Kapsül formu sayesinde tüketiminde kolaylık sağlıyor.

Apitera Plus Arısütü Kapsül ve Apitera Plus Propolis Kapsül, doğrudan suyla yutulabileceği gibi kapsül açılarak içerisindeki toz halindeki ürün, süt veya meyve suyu benzeri içeceklere ilave edilerek de tüketilebilir.

Apitera hakkında:

Balparmak'ın iyi yaşam markası Apitera ürün ailesi, Balparmak Ar-Ge Merkezi'nde yürütülen ürün geliştirme çalışmaları sonucunda bal ve arı ürünleri kapsamında yenilikçi, takviye edici gıda kategorisinde yer alıyor. Arı ürünlerini standardize etken madde içeren özel bitki ekstraktları ile buluşturan Apitera serisinin vitamin ve mineral katkılı olan ürünleri ise Apitera Plus adını taşımaktadır. Apitera ürün ailesinde; Apitera Zen,Apitera PLUS Zen; Apitera Up, Apitera Plus Up; Apitera Mind, Apitera Plus Mind; Apitera Dox; Apitera Gest; Apitera Kids Muzlu; Apitera Mix Portakallı; Apitera Plus Mix;Apitera Plus Kids'in yanı sıra Apitera Plus Propolisli Sprey, yetişkinlere yönelik Apitera Plus Forte Propolis ve çocuklara yönelik Apitera Plus Propolis C vitaminli ürünleri bulunuyor.



Bu Bir İlandır