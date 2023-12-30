Banka dışı finansın ekonomiye katkısı sürüyor

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, temsil ettikleri finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerinin 2023 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 9 aylık konsolide verilerine göre, işlem hacminin 804 milyar TL, aktif toplamının 573 milyar TL, öz kaynak büyüklüğünün 95 milyar TL, müşteri sayısının ise 6.1 milyon olarak gerçekleştiğini söyledi.Ballı, "Banka dışı finans sektörü olarak yaşanan tüm dalgalanmalara rağmen, bu dönemi 'Birlikten kuvvet doğar' mottomuzla, değerli büyüme rakamları kaydederek geride bıraktık. Orta Vadeli Programın reel ekonomiye yönelik pozitif yansımalarını gördüğümüz bu süreçte 2023 yılını da büyüyerek kapatacağımızı öngörüyoruz" dedi.Geçtiğimiz ay FKB olarak uzun yıllardır hedefleri arasında yer alan endeks çalışmasını hayata geçirdiklerinin altını çizen Ballı, "İstanbul Üniversitesi işbirliği ile kasımda 'FKB Ekonomik Görünüm Endeksi'nin ilk verilerini paylaştık. FKB bünyesinde oluşturduğumuz 'Merkezi Fatura Kaydı Sistemi', 'Finansal Kiralama Sözleşme Tescil Sistemi' verileri ve Finansman Sektörü İşlem Hacmi verileri analiz edilerek hazırlanan FKB Ekonomik Görünüm Endeksi; ekonomik gelişmelerin mevcut durumunu ortaya koyarken, finansal gidişata ilişkin öngörülere katkı sunacaktır. FKB Ekonomik Görünüm Endeksi'nin, Türkiye ekonomisi ve bankacılık dışı finans sektörüne ilişkin verilerin analiziyle elde ettiği yüksek sayıda öncü datanın yatırımcılara yol gösterici olmasını hedefliyoruz" dedi."Çatımız altındaki banka dışı finans sektörünü temsil eden 123 üye şirketimiz, 917 şubemiz ve 12 bin 750 personel ile birlikte uzun vadeli değerler sunmak için, 2024'te de çalışmalarımıza devam edeceğiz" diyen Ballı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Banka dışı finans sektörü, toplam finans sektörü içinde aktif büyüklüğü ile yüzde yüzde 14 civarında pay alıyor. Banka dışı finansman alternatiflerinin toplam finans kesimi içinden aldığı payın, ülkelere göre değişmekle birlikte yüzde 40'ların üzerine çıktığını görüyoruz. Bu bize iki şeyi gösteriyor: Birincisi; FKB'nin çatısı altında kurumsallaşma yönünde büyük yol kat eden ve BDDK tarafından regüle edilen sektörlerimizin taşıdığı potansiyeli henüz yeterince kullanamadığımızı... İkincisi bu potansiyeli reel ekonomik katkıya dönüştürmek için önümüzde geniş bir hareket alanı olduğunu..."