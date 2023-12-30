Bankacılık sektörü büyümeye kesintisiz desteği sürdürecek

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, bankacılık sektörünün dengeli ve sağlıklı bir bilançoya sahip olduğunu belirterek, sektörün ülkenin büyümesine kesintisiz desteğini sürdüreceğini söyledi.Çakar, "Sektörümüzün bilançosu TL ağırlıklıdır ve aktiflerimizin yüzde 61'i, kaynaklarımızın ise yüzde 56'sı TL cinsinden. Bugün itibarıyla mevduat toplamı 14.4 trilyon TL olup bilançodaki payı yaklaşık yüzde 65 seviyesinde" dedi. TBB Başkanı Çakar, Türk bankacılık sektörünün toplam aktiflerinin milli gelire oranının yüzde 93 seviyesinde olduğunu belirterek, aktif büyüklüğün 22 trilyon TL'ye ulaştığını söyledi.Çakar bankaların büyüme stratejileri doğrultusunda imalat, imalat sanayi başta olmak üzere döviz kazandıran ve istihdama katkı sunan sektörlerde kredi büyümesinin devam edeceğini öngördüklerinin altını çizerek şöyle konuştu: "Tahsili gecikmiş ticari kredilerde sektörde yoğunlaşma bulunmuyor. Sektörde ihtiyatlı bir karşılık ayırma bulunuyor. Yeniden yapılandırma veya kredilerin Eylül 2023 itibariyle toplam tutarı 523 milyar TL olup toplam kredilere oranı sadece yüzde 5. Sektörümüz güçlü bir öz kaynak yapısına sahip. Öz kaynaklarımız 1.9 trilyon TL, sermaye yeterlilik oranı 18.4'le oldukça iyi bir düzeyde. Geleceğe daha olumlu bakıyoruz, ülkemizin gücünün ve potansiyelinin farkındayız. Bunun temelinde üretimin geldiği seviye, yatırım ve istihdamdaki süreklilik ve finans sektörüne olan güven yatmaktadır. Sektörümüz ülkemizin geleceği için çalışmaktan asla vazgeçmeyecek ve gereken desteği vermeye devam edecektir."Gerek yurt içi gerekse yurt dışı kaynaklı çok sayıda önemli gelişmenin yaşandığı 2023 yılında bankacılık sektörünün değişikliklere çok hızlı adapte olduğunu ve sağlıklı büyümesini sürdürdüğünü anlatan Çakar, "Birçok yönüyle uluslararası düzenlemelere tam uyumlu olan bankacılık sektörümüz, gelişmiş ülkelerdeki ortalamalara bakıldığında da çok ciddi gelişim potansiyeli taşımakta olup birçok ulusal ve uluslararası yatırımcının ilgi odağı durumundadır" diye konuştu. Çakar, mevduatın ana fonlama kaynağı olduğunu aktararak, "Son dönemde yurtiçi piyasalardan sağlanan kaynaklarda ciddi bir teveccüh ve artış bulunmaktadır. Toplam kredi 11.4 trilyon TL olup, aktifler içindeki payı yüzde 51'dir. Menkul değerler cüzdanının toplam aktifler içerisindeki payı yüzde 17 ile yatay bir seyir izlemektedir. Bankacılık sektörü iç borç stokunun yüzde 76'sını fonlamaktadır. Krediler ve menkul kıymetler birlikte değerlendirildiğinde aktiflerin yüzde 68'i aktif ekonomik faaliyetin finansmanında kullanılmıştır" açıklamasında bulundu.Kredilerin 4'te 1'inin bireylere kalan kısmının ise firmalara kullandırıldığının altını çizen TBB Başkanı Alparslan Çakar, "KOBİ'lerin payı yüzde 27.4 olup son 5 yılda 5 puanın üzerinde artış gösterdi. Ticari krediler içerisinde imalat sanayi yüzde 30 ile ilk sırada yer alıyor. Ticaret sektörünün payı yüzde 17, inşaat sektörünün payı ise yüzde 10. Sektörümüzdeki göstergeler uluslararası kıyaslama yaptığımız AB ülkelerine yakın düzeyde. 2024 yılında ülkemizin büyümesine kesintisiz destek vereceğiz" dedi.