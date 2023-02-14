Bankacılık sektörü depremlerden etkilenen şubeler için tam teyakkuzda

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde toplam 869 banka şubesi bulunuyor.

Söz konusu şubelerin 218'i Adana'da, 148'i Gaziantep'te, 120'si Hatay'da, 91'i Diyarbakır'da, 77'si Şanlıurfa'da, 74'ü Kahramanmaraş'ta, 58'i Malatya'da, 39'u Adıyaman'da, 35'i Osmaniye'de ve 9'u Kilis'te hizmet veriyor.

Depremler nedeniyle birçok şubenin de hasar aldığı tespit edilirken, bölgede elektrik kesintileri ve internette yaşanan aksaklıkların birçok ATM'nin çalışmasını da engellediği belirtiliyor.

Kaynaklardan alınan bilgiye göre, sektör hızlı bir şekilde aksiyon alarak hasar gören şube ve ATM'leri ilk günden itibaren tespit etti ve yerlerine mobil şubeleri yönlendirdi. Böylece nakde erişim ve likidite akışında sorun yaşanmadığını belirten kaynaklar, çalışmaların hala devam ettiğini vurguladı.

Hasar gören şubelerdeki varlıkların da kontrol altında olduğunu ifade eden kaynaklar, ilgili şehirlerde yaşayan çalışanları ve ailelerine destek için de her türlü aksiyonu aldıklarını söyledi.

Kaynaklar ayrıca, birçok bankanın, kendi müşterileri olsun ya da olmasın ATM'lerden para çekme, yatırma, borç ödeme ve bakiye görüntüleme gibi işlemlerin yapılması durumunda herhangi bir kesinti yapmadığına işaret ederken, deprem bölgesindeki vatandaşların EFT ve havale işlemlerinden de ücret alınmadığını kaydetti.

EN FAZLA ŞUBE ZİRAAT BANKASI'NDA

Depremlerden etkilenen 10 ilde en fazla şubesi bulunan bankalara bakıldığında, 175 şube ile Ziraat Bankası ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada 108 şube ile Halkbank gelirken, bunu 106 şubeyle İş Bankası, 85 şubeyle VakıfBank takip ediyor.

Garanti BBVA ile Yapı Kredi'nin depremlerden etkilenen 10 ilde 65'er şubesi bulunuyor. Söz konusu illerde DenizBank 64, Akbank 60, QNB Finansbank 38, TEB 35, Şekerbank 19, Anadolu Bank 12 ve ING 11 şube ile hizmet veriyor.

Öte yandan bölgede, Türk Eximbank'ın 5, Burgan Bank'ın 4, İller Bankası ve Odea Bank'ın 3'er, Aktif Yatırım Bankası, Alternatifbank, Fibabanka, ICBC ile Turkland Bank'ın 2'şer, Arap Türk Bankası ile HSBC'nin 1'er şubesi bulunuyor.

ZİRAAT BANKASI VE HALKBANK

Bankaların resmi internet sitelerinden derlenen bilgilere göre, depremlerin ardından yaşanan yıkımın neticesinde son durumda Ziraat Bankası, bölgede 11'i mobil olmak üzere 161 şube ile hizmet veriyor. Bankanın 612 adet ATM'si de aktif durumda bulunuyor.

Halkbank'ın ise Adana'da 12, Şanlıurfa'da 13 Diyarbakır'da 8, Gaziantep'te 12, Kahramanmaraş'ta 2, Adıyaman'da 1, Hatay'da 5, Kilis'te 1 ve Osmaniye'de ise 3 olmak üzere toplamda 57 şubesi fiziki faaliyet gösteriyor.

Bununla birlikte, Adana'da 8, Diyarbakır'da 4, Osmaniye'de 1 olmak üzere 13 Halkbank şubesi de farklı lokasyonlarda hizmet veriyor. Bölgeye toplam 8 mobil şube yönlendiren bankanın toplamda 285 ATM'si aktif olarak çalışıyor.

İŞ BANKASI, VAKIFBANK, GARANTİ BBVA VE YAPI KREDİ

İş Bankası, bölgede 34 şube, 5 mobil şube ve 346 ATM ile hizmet veriyor.

VakıfBank'ın depremden etkilenen 10 ilde bulunan şubelerinden 45'i aktif durumda iken, Hatay ve Kahramanaraş'ta birer mobil şubesi hizmet veriyor. Bankanın ayrıca, söz konusu illerde aktif 237 ATM'si bulunuyor.

Garanti BBVA'nın bölgede 25 şubesinin açık olduğu, 5 de mobil şube bulunduğu, aktif durumda olan ATM sayısının da 253 olduğu görülüyor.

Yapı Kredi'nin 16 şubesinin açık olduğu, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta birer seyyar şubenin faaliyet gösterdiği bilgisi bankanın resmi internet sitesinde yer alıyor. Öte yandan bankanın 342 ATM'sinin de depremden etkilenen bölgelerde aktif olarak çalıştığı belirtiliyor.

DENİZBANK, AKBANK, QNB FİNANSBANK VE TEB

DenizBank'ın depremlerden etkilenen 10 ilde bulunan şubelerinden 30'u aktif durumda iken, 2 mobil şubesi hizmet vermek üzere bölgeye yönlendirildi. Bankanın ayrıca, söz konusu illerde aktif 133 ATM'sinin bulunduğu öğrenildi.

Akbank, depremin ardından Adana'da 11, Diyarbakır'da 4 ve Gaziantep ile Osmaniye'de 1'er olmak üzere toplam 17 şube ile hizmet veriyor. Bankanın 2 de gezici şubesi deprem bölgesinde faaliyette bulunurken, 259 ATM'si de aktif olarak çalışıyor.

QNB Finansbank ise depremden etkilenen illerde 11 şube ve 1 mobil şubeyle hizmet verirken, 9 konteyner şube ve 1 mobil şubenin de yakın zamanda bölgeye sevk edileceği bildirildi.

TEB'in depremlerden etkilenen illerde 7 şubesi açık konumda bulunurken, bir gezgin şubenin de Kahramanmaraş'ta hizmet verdiği, bölgedeki aktif ATM sayısının ise 132 olduğu görülüyor.

Öte yandan Şekerbank'ın Adana'daki 1 şubesi aktif hizmet verirken, bankanın 15 de ATM'si bulunuyor.

İL ŞUBE SAYISI Adana 218 Adıyaman 39 Diyarbakır 91 Gaziantep 148 Hatay 120 Malatya 58 Kahramanmaraş 74 Kilis 9 Osmaniye 35 Şanlıurfa 77 TOPLAM 869

Not: Bankaların hizmet veren şube ve ATM sayısı, her gün güncellenmektedir.