Bankacılık sektörü güçlü

Ziraat Bankası
Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Ankara Ticaret Odası
(ATO) üyesi iş adamlarının finansman taleplerini dinledi. Pandemide daralan küresel ticaret hacmine rağmen Türkiye'nin büyüyebildiğini belirten Çakar, "Türkiye bankacılık sektörü büyüklüğü, kredi çeşitliliği, sektörel dağılımıyla rasyonel ve güçlü yapıdadır" dedi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran
da yüksek faizin büyük bir sorun olduğunu belirterek, döviz kurunda da istikrarlı bir seyir istediklerini söyledi. Baran, pandemi nedeniyle tüm ülkelerle birlikte zorlu bir süreçten geçildiğini kaydederek Türkiye'nin bu süreci en az hasarla atlatmaya çalıştığını anlattı. Baran, "Bu süreçte reel sektörümüz en büyük desteği Ziraat Bankamızın da aralarında olduğu kamu bankalarından gördü. Kamu bankalarımızın bu süreçte ellerini taşın altına koyduğunu biliyor, desteklerini hissediyoruz" dedi. Türkiye'nin diğer ülkeler gibi negatif etkiler yaşamasına rağmen fırsatları yakalayarak ilerlemeye devam ettiğini vurgulayan Baran, ilerlemeyi sürdürmek için reel sektörün istikrarı önemsediğini söyledi. Baran, "Yüksek faize karşıyız" diye konuştu.