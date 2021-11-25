Bankacılık sektörü güçlü volatilitenin üstesinden gelir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, dövizdeki volatilitenin üzerinden gelecek bir bankacılık sektörü olduğunu belirterek, "Bankacılık sektörümüz çok güçlü" dedi. Kavcıoğlu dün banka genel müdürleri ve yöneticileriyle bir araya geldi. Yaklaşık 2.5 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Kavcıoğlu, "Bankacılık sektörü takipteki alacak (NPL) oranları, öz kaynak karlılığı, sermaye yapısı ve müşteri değerliliğiyle dünyanın en iyi sektörlerinden biri. Dolayısıyla yaşanan volatilitelerin üzerinden gelecek bir sektörümüz var. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunu böyle değerlendirmek lazım" dedi. Bankalarla görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Kavcıoğlu, "Banka genel müdürlerimizle karşılıklı birbirimizi bilgilendirdik. Olumlu bir hava içerisinde, faydalı bir görüşme oldu. Normalde de sürekli iletişim halindeyiz" diye konuştu. Faiz indirimleri ve diğer konularda bankaları bilgilendirdiklerini anlatan Kavcıoğlu, şöyle konuştu: "Sektör, TCMB ve BDDK birbiri ile çok uyumlu ve güçlü bir şekilde iletişim içerisinde. Karşılıklı olarak, dünyanın en başarılı sektörlerinden biri olarak bankacılık sektörü bu işi yönetmektedir. Herhangi bir problem ve sıkıntı yok. Bu toplantılar daha önceden ayarlanan toplantılar. Böyle bir olağanüstü gelişme toplantısı değil. Daha önceden planlanmış olan ve sonradan da yapılacak toplantılardan biri." Türkiye Bankalar Birliği
'nden yapılan açıklamada da toplantıda küresel ve yurt içi ekonomi, piyasalar ve bankacılık sektöründeki gelişmelerin görüşüldüğü bildirildi. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantının, uygulamaların daha verimli hale getirilmesine yönelik yararlı geçtiği belirtildi.
KİMLER KATILDI?
TOPLANTIYA, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, Türkiye Katılım Bankaları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş
, İş Bankası
Genel Müdürü Hakan Aran, Vakıfbank
Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank
Genel Müdürü Osman Arslan, Yapı Kredi
CEO'su Gökhan Erün, HSBC Türkiye Ceo'su Selim Kervancı, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ve Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ'un da aralarında bulunduğu banka müdürleri ile yöneticileri katıldı.