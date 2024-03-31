Bankacılık sektörünün aktifi 24.7 trilyona çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü şubat itibarıyla 2023 sonuna kıyasla yüzde 4.7 artarak 24 trilyon 662 milyar liraya yükseldi. Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2023 sonuna göre yüzde 5.9 artarak 12 trilyon 365 milyar liraya çıkarken, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1.55 seviyesinde gerçekleşti.Mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 1.9 artarak 15 trilyon 140 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 3.6 artışla 2 trilyon 231 milyar liraya ulaştı. Şubat sonu itibarıyla sektörün net kârı 74 milyar 734 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.