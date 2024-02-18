Bankacılık sektörünün altıda biri Ziraat’in

Türk bankacılık sisteminin amiral gemisi Ziraat Bankası, 2023 yıl sonu bilançosunu açıkladı. Banka, 2022'de 2 trilyon 311 milyar lira olan aktif büyüklüğünü, 2023'te yüzde 64.4 artırarak 3.8 trilyon liraya çıkardı. Ziraat Bankası, sektörün 2023 sonu itibarıyla toplam 23.5 trilyon lira olan aktif büyüklüğünde yüzde 16.1 paya sahip oldu. Ziraat Bankası'nın konsolide aktif büyüklüğü ise 2022 sonuna göre yüzde 66.6 artarak 4 trilyon 254 milyara çıktı. Ziraat Bankası'nın mevduat toplamı, 2023'te yüzde 68.7 artarak 2 trilyon 935 milyar liraya çıktı. Banka, sektörün 2023 sonu itibarıyla 14.8 trilyon liraya ulaşan mevduatının yüzde 19.7'sine sahip oldu. Ziraat Bankası, net kârını yüzde 119 artırarak 89.9 milyar liraya çıkardı. Bankanın öz kaynakları ise 2022 yıl sonuna göre yüzde 63.8 artışla 331.2 milyar TL'ye ulaştı. Banka'nın ilgili dönemde sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 17.15 seviyesinde gerçekleşti.Ziraat Bankası'nın toplam kredi hacmi yüzde 55.7 artarak 1 trilyon 972 milyar liraya çıkarken, sektörün 11.7 trilyona ulaşan toplam kredilerinde yüzde 16.9 pazar payına ulaşıldı. Bankanın tarım kredileri 520.9 milyara çıkarken, sanayiye sağladığı finansman 434.9 milyar lira olarak gerçekleşti. Banka inşaat sektörüne 168.1 milyar TL, hizmet sektörüne ise 364 milyar TL finansman sağladı.