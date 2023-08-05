Bankalar kredi verirken kolaylık sağlamalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, üretimde devamlılığın sağlanması ve çarkların dönmesi için krediye ulaşımın kolaylaştırılması gerektiğini belirterek, "Düşük faizli esnafa özel kredi paketleri hazırlanması ekonomi için şart hale geldi. Kredi kartı taksit sınırlandırılması yeniden düzenlenip artırılmalı" dedi. Bankaların kredi verirken işi zorlaştırmak yerine kolaylık sağlamasının önemli olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: "Ekonomik dalgalanmalar ve enflasyona karşı üretici ve esnafın ayakta kalabilmesi için finansman ihtiyacı her zaman var. Bunun için bankaların kredi imkânlarını genişletmesi, miktarları artırması ve faizleri düşürmesi gerekiyor. Krediye ulaşamamak beraberinde büyük borçlanmalar, üretimin yavaşlaması, enflasyonun ve işsizliğin artması, ihracatın azalması gibi birçok ekonomik problem getiriyor. Ticari kredilerin, piyasa koşulları ve döviz kurunun göz önüne alınarak miktar olarak artırılması gerekiyor. Piyasada rekabet edilebilirliğin artması için üretici üretebilmeli, esnaf mal alabilmeli, vatandaş bu ürünlere ulaşabilmeli. Dolayısıyla bankalar krediye ulaşmada işleri zorlaştırmak yerine kolaylaştırmalı ki çarklar dönmeye devam etsin." Taksit kısıtlamalarının esnafı ve dolayısıyla piyasaları olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Palandöken, "Sınırlama alışverişlerin azalması, yolculukların yapılmaması, ihtiyaçların ertelenmesine neden oluyor" dedi.