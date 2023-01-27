Bankalar yarışacak faiz düşecek

İhracatçınınfinansmana daha ucuz vedaha kolay ulaşmasıiçin kurulan sistemşubat ayında başlıyor.CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ınaçıkladığı 'İhracat KefaletPortalı'yla bankalar ihracatçıyaen ucuz krediyi vermekiçin yarışacak. İhracatçıucuza finansmana erişecekbanka da yeni müşteri kazanacak.A Para'da yayınlanan 'EkonomiMasası'nda Sabah GazetesiEkonomi Müdürü Dilek Güngörile A Para Yayın KoordinatörüÖzlem Doğaner'in sorularınıyanıtlayan İhracatı GeliştirmeA.Ş. (İGE) Genel Müdürü KasımAkdeniz yeni sistemin detaylarınıanlattı. Akdeniz, "Bu portallabir ihracatçı aynı anda bütünbankalara ulaşabilecek. Bir bankada bu portalla bütün ihracatçılaraulaşabilecek" diye konuştu.İhracatçının elektronik ortamda portala giriş yaptıktan sonra kimlik doğrulayacağını, daha sonra şirketiyle ilgili tanımlamadan sonra kredi talebini İGE'ye ileteceğini söyleyen Akdeniz'in anlattığına göre, ihracatçının kredi talebi aynı anda bütün bankaların göreceği bir havuza konulacak. Bankalara 7 iş günü süre verilecek. Bu süre zarfında bankalar birbirlerinin verdiği teklifi görecek. İhracatçıyı kazanmak istiyorlarsa, faiz, komisyon ve masraflar gibi kredi tekliflerini revize edebilecek. 7 gün sonra bankaların nihai teklifleri İGE vasıtasıyla ihracatçıya iletilecek. 2 gün içinde bankalar ihracatçıya tekliflerini sunmak ve krediyi kullandırmak durumunda olacak. Akdeniz, "Burada amacımız ihracatçıların bankacılık sektöründen kendi koşulları çerçevesinde en iyi faiz oranını almalarını sağlamak... Bankaları birbiriyle yarıştıracağız. Şu anda altyapı hazır. Testlerini yapıyoruz, şubatta başlıyor olacağız" dedi.