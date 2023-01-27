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Giriş Tarihi: 28.1.2023

Bankalar yarışacak faiz düşecek

Bankalar yarışacak faiz düşecek
İhracatçının finansmana daha ucuz ve daha kolay ulaşması için kurulan sistem şubat ayında başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'İhracat Kefalet Portalı'yla bankalar ihracatçıya en ucuz krediyi vermek için yarışacak. İhracatçı ucuza finansmana erişecek banka da yeni müşteri kazanacak. A Para'da yayınlanan 'Ekonomi Masası'nda Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ile A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in sorularını yanıtlayan İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz yeni sistemin detaylarını anlattı. Akdeniz, "Bu portalla bir ihracatçı aynı anda bütün bankalara ulaşabilecek. Bir banka da bu portalla bütün ihracatçılara ulaşabilecek" diye konuştu.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK
İhracatçının elektronik ortamda portala giriş yaptıktan sonra kimlik doğrulayacağını, daha sonra şirketiyle ilgili tanımlamadan sonra kredi talebini İGE'ye ileteceğini söyleyen Akdeniz'in anlattığına göre, ihracatçının kredi talebi aynı anda bütün bankaların göreceği bir havuza konulacak. Bankalara 7 iş günü süre verilecek. Bu süre zarfında bankalar birbirlerinin verdiği teklifi görecek. İhracatçıyı kazanmak istiyorlarsa, faiz, komisyon ve masraflar gibi kredi tekliflerini revize edebilecek. 7 gün sonra bankaların nihai teklifleri İGE vasıtasıyla ihracatçıya iletilecek. 2 gün içinde bankalar ihracatçıya tekliflerini sunmak ve krediyi kullandırmak durumunda olacak. Akdeniz, "Burada amacımız ihracatçıların bankacılık sektöründen kendi koşulları çerçevesinde en iyi faiz oranını almalarını sağlamak... Bankaları birbiriyle yarıştıracağız. Şu anda altyapı hazır. Testlerini yapıyoruz, şubatta başlıyor olacağız" dedi.

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Bankalar yarışacak faiz düşecek
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