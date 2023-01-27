Bankalar yarışacak faiz düşecek

İhracatçının
finansmana daha ucuz ve
daha kolay ulaşması
için kurulan sistem
şubat ayında başlıyor.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın
açıkladığı 'İhracat Kefalet
Portalı'yla bankalar ihracatçıya
en ucuz krediyi vermek
için yarışacak. İhracatçı
ucuza finansmana erişecek
banka da yeni müşteri kazanacak.
A Para'da yayınlanan 'Ekonomi
Masası'nda Sabah Gazetesi
Ekonomi Müdürü Dilek Güngör
ile A Para Yayın Koordinatörü
Özlem Doğaner'in sorularını
yanıtlayan İhracatı Geliştirme
A.Ş. (İGE) Genel Müdürü Kasım
Akdeniz yeni sistemin detaylarını
anlattı. Akdeniz, "Bu portalla
bir ihracatçı aynı anda bütün
bankalara ulaşabilecek. Bir banka
da bu portalla bütün ihracatçılara
ulaşabilecek" diye konuştu.
BAŞVURULAR ELEKTRONİK
İhracatçının elektronik ortamda portala giriş yaptıktan sonra kimlik doğrulayacağını, daha sonra şirketiyle ilgili tanımlamadan sonra kredi talebini İGE'ye ileteceğini söyleyen Akdeniz'in anlattığına göre, ihracatçının kredi talebi aynı anda bütün bankaların göreceği bir havuza konulacak. Bankalara 7 iş günü süre verilecek. Bu süre zarfında bankalar birbirlerinin verdiği teklifi görecek. İhracatçıyı kazanmak istiyorlarsa, faiz, komisyon ve masraflar gibi kredi tekliflerini revize edebilecek. 7 gün sonra bankaların nihai teklifleri İGE vasıtasıyla ihracatçıya iletilecek. 2 gün içinde bankalar ihracatçıya tekliflerini sunmak ve krediyi kullandırmak durumunda olacak. Akdeniz, "Burada amacımız ihracatçıların bankacılık sektöründen kendi koşulları çerçevesinde en iyi faiz oranını almalarını sağlamak... Bankaları birbiriyle yarıştıracağız. Şu anda altyapı hazır. Testlerini yapıyoruz, şubatta başlıyor olacağız" dedi.